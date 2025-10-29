Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma dice addio ad un altro cavaliere

Sembra proprio che Gemma Galgani ancora non sia riuscita a trovare l’uomo giusto per lei. La dama, protagonista indiscussa anche quest’anno del trono over di Uomini e Donne, dopo la pausa estiva ha iniziato a uscire con diversi cavaliere e adesso – stando a quanto rivelano le anticipazioni – ha deciso di chiudere l’ennesima frequentazione.

Secondo gli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni, lunedì 27 ottobre è stata registrata una nuova puntata del daiting show di Maria De Filippi e non sono mancati i colpi di scena, protagonista di una parte della puntata sarebbe stata proprio Gemma che avrebbe preso una drastica decisione.

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa accadrà nelle prossime puntate

La registrazione del 27 ottobre è iniziata con una discussione su Agnese e le sue vicissitudini sentimentali, ha deciso di mettere la parole fine a diverse frequentazioni che aveva iniziato, tra cui quella con Federico Mastrostefano, uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione di Uomini e Donne. La dama avrebbe deciso di chiudere con l’ex tronista perché lui sembrerebbe frenato sul loro rapporto, come se non fosse intenzionato a farlo decollare, facendole credere che non sia serio. Pare che poi abbia deciso di darsi una nuova possibilità con Roberto, augurandosi di essere più fortunata questa volta.

Ma Agnese non sarà l’unica dama a mettere la parola fine a una conoscenza, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne pare che anche Gemma abbia deciso di concludere la frequentazione con Piero. Dopo appena una settimana di conoscenza, la dama ha scelto di interrompere la conoscenza, probabilmente perché non nutrirebbe un grande interesse nei suoi confronti. Questa volta la decisione è dipesa dalla dama e non com’era accaduto nelle precedenti puntate con Mario, quando il cavaliere ha interrotto la frequentazione con la dama, che è rimasta molto delusa da questo gesto, dal quale si è ripresa solo dopo alcune settimane.

Secondo le anticipazioni del daiting show di Maria De Filippi c’è stato spazio anche per il trono di Flavio Ubirti che sembra essere entrato nel vivo del suo percorso. Il tronista, infatti, è uscito con Martina e Nicole e ha deciso di baciare entrambe, godendosi il momento ed evitando di pensare alle conseguenze. Il ragazzo non sembra che abbia una netta preferenza nei confronti di una delle due corteggiatrici, per cui il momento della scelta per lui sembrerebbe essere molto lontano. Sebastiano Mignosa, invece, ha dato un bacio a Federica e per Magda è arrivato nel programma un nuovo cavaliere interessato a conoscerla.

Non si sa quando andrà in onda la puntata di Uomini e Donne registrata il 27 ottobre, al momento – nelle puntate che sono andate onda – abbiamo visto Gemma ancora profondamente delusa dalla decisione di Mario e Isabella che ha deciso di lasciare il programma perché avrebbe iniziato a frequentare una persona lontano dalle telecamere.