La vedremo questa sera nell‘ultimo appuntamento stagionale di C’è posta per te, ma non è solo per questo che Gemma Galgani sta nuovamente facendo parlare di sè. Dal sito Vicolo delle news sono giunte le nuove anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne in onda nei prossimi giorni. La puntata registrata ieri ha avuto un inizio piuttosto turbolento a causa di un incidente che coinvolge proprio la dama Torinese.

Come sempre Maria de Filippi apre la puntata con un filmato in cui la Galgani commenta gli ultimi sviluppi delle sue avventure amorose, subito dopo la dama entra in studio percorrendo la passerella e gli scalini dello studio (rinnovato all’inizio di questa stagione 2020/21).

Gemma però si rende protagonista di un incidente. Scendendo le scale, Gemma avrebbe messo male un piede cadendo rovinosamente e facendosi anche del male. Si rialza, riesce a guadagnare il centro dello studio per sedersi ma la conduttrice si accorge che sta perdendo parecchio sangue dalle ginocchia. Per questo viene accompagnata dietro le quinte per ricevere le cure, mentre Tina Cipollari dallo studio ironizza sull’accaduto.

Il fuori programma sarebbe dovuto alla troppa emozione della Galgani nel vedere Maurizio, l’uomo con la quale sta uscendo. A proposito di Maurizio, una volta tornata in studio, Gemma incasserà un sonoro rifiuto da parte dell’uomo. Nonostante lui si sia detto contento della compagnia della dama, preferisce terminare la frequentazione perché non si sente attratto e, dunque, lasciare il programma.

Il danno e la beffa, una delle puntate più sfortunate per Gemma dal suo approdo a Uomini e Donne che si ritrova dolorante, delusa e quasi in lacrime per la decisione dell’uomo.