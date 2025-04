Uomini e Donne anticipazioni: chi torna al trono over, un cavaliere amatissimo va via

Le ultime registrazioni di Uomini e Donne annunciano alcune novità ma, soprattutto, il ritorno di un personaggio familiare e amato, ma anche molto discusso del Trono Over. Intanto, se c’è qualcuno che torna qualcun altro invece va via: Damiano Foti infatti ha deciso di abbandonare il programma. Il cavaliere di origini siciliane, di cui l’età esatta è rimasta un mistero, secondo Lorenzo Pugnaloni, che ha lanciato la notizia, è uscito di scena per non aver digerito le accuse della precedente puntata.

Come ricorderanno molti telespettatori, Damiano era finito al centro di alcune polemiche per un voto non gradito dato durante la sfilata delle dame. Il cavaliere è stato attaccato e a quante pare non avrebbe più alcuna intenzione di vivere nuovamente la stessa esperienza, decidendo di uscire totalmente dagli schermi.

L’assenza di Damiano però sarà ricompensata dal ritorno di una delle star, se così si può dire, del parterre maschile, Armando Incarnato. L’imprenditore napoletano si è preso un piccola pausa e adesso sarebbe pronto a rimettersi in gioco.

Il ritorno del cavaliere napoletano

Armando Incarnato torna a Uomini e Donne per la gioia dei suoi fan. Ultimamente il cavaliere è stato presente un pò a singhiozzi all’interno dello show e chissà se questa volta il ritorno sarà definitivo. Quello che è certo è che il pubblico avrà sicuramente sentito la sua mancanza, essendo un personaggio di spicco, soprattutto nelle discussioni, che com’è noto all’interno dello studio non mancano mai.

Questo suo modo di fare ha fatto sorgere spesso dei dubbi sulle sue reali intenzioni, cosa che lo ha anche amareggiato, come lui stesso ha confessato tempo fa:

“Viviamo in un’era dove tutti hanno la tendenza a giudicare la vita degli altri e personalmente, soprattutto sui social e sul web in generale, mi sono sentito giudicato come padre, come uomo: mi è stato detto che sono incapace di crearmi una vita e di amare, che sono un arrogante e un presuntuoso. […] Queste parole mi hanno portato a mettermi in discussione e a volte a odiarmi, perché alla fine ero io l’artefice di determinate situazioni che portavano la gente e vedermi come la persona che non sono”.

Anche il suo modo di porsi con le donne è stato nel mirino delle critiche, ma anche in questo caso il 44enne napoletano ha voluto difendersi: “Davanti a certe situazioni che mi infastidiscono non faccio differenze proprio perché credo fortemente nella parità dei sessi”. Armando adesso è tornato e sicuramente avrà modo di farsi capire un pò di più.