Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro Vicinanza volta pagina dopo Ida Platano?

Ieri, sabato 26 marzo 2022, è stata registrata una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’. Oltre alla scelta di Matteo Ranieri (che, presumibilmente, vedremo venerdì), il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover ha svelato inediti sviluppi su alcuni protagonisti di quello che, qualche anno fa, era classificato come il trono over.

Dopo aver chiuso definitivamente con Ida Platano, Alessandro Vicinanza è rimasto nel parterre maschile per trovare l’anima gemella. Dopo la decisione finale dell’ormai ex tronista genovese, l’imprenditore salernitano ha chiesto a Maria De Filippi di far rientrare la non scelta, Federica Aversano, perché intenzionato a corteggiarla. L’ex corteggiatrice, però, ha rifiutato l’invito ed è uscita nuovamente dallo studio.

Nelle scorse ore, però, Federica ha ricevuto un messaggio molto tenero e carico di affetto e stima da parte di Soraia Ceruti (possibile scelta di Luca Salatino?!) con cui le augura di trovare il principe azzurro dei sogni e voltare definitivamente pagina dopo una delusione che, inevitabilmente, ha lasciato un segno:

“Non avrei immaginato di trovare una persona come te qui dentro, non avrei mai immaginato di contare su una spalla qui dentro. Sei speciale, il resto ce lo siamo dette nelle mille telefonate durate ore. Sei una donna con due coglioni grandi come una casa. Il meglio deve ancora venire Fede e come disse qualcuno: ti sei scansata un fosso, amore mio! TVB (“il tuo pasticcino alla crema”).