Uomini e Donne anticipazioni, Agnese fa una scelta inaspettata: la reazione di Federico

Uomini e Donne non smette mai di sorprenderci, secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sulla registrazione che è stata fatta lo scorso 27 ottobre, pare che Agnese abbia deciso di fare un’importante comunicazione, cosa che ha sorpreso non poco Federico. La dama è sembrata molto determinata a farlo e ha sorpreso tutti in studio.

Sembrerebbe, secondo quanto riportato dall’esperto di Uomini e Donne, che siano accadute diverse cose nell’ultima registrazione, motivo per cui non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata, che potrebbe portare molte sorprese.

Anticipazioni Uomini e Donne, la decisione di Agnese è drastica

Pare che Agnese abbia deciso di chiudere praticamente quasi tutte le sue frequentazioni, sia con Federico Mastrostefano, che con l’altro Federico, che – secondo una segnalazione – sarebbe l’uomo con cui è stata vista in un locale. La dama avrebbe spiegato che a causa dei contrasti avuti negli ultimi giorni con i suoi cavaliere, avrebbe deciso di chiudere la conoscenza.

Così pare che voglia concentrarsi solo su Roberto, con la speranza che le cose possano andare meglio. Per quanto riguarda le reazioni dei due Federico, non sembra ci sia stato qualcosa di particolare o comunque risposte degne di nota, ma quando la puntata di Uomini e Donne andrà in onda, si scoprirà cosa hanno fatto i due cavalieri. Nel corso della registrazione si è parlato anche di Gemma Galgani che ha deciso di chiudere la conoscenza con Piero, questa volta è stata lei a interrompere la frequentazione e non com’era accaduto qualche puntata fa con Mario Lenti, che non ne ha più voluto sapere della dama. Rifiuto che ha messo in crisi la storica dama del programma, che ancora una volta ha dovuto fare i conti con una “delusione d’amore”.

Mario ha ballato con Cinzia e la cosa pare aver infastidito Gianni Sperti, che ha attaccato dama e cavaliere, dicendo che non sarebbero autentici. Un ultimo colpo di scena riguarda Francesco che ha chiesto a Lucia di lasciare il programma assieme, lei però non sarebbe molto propensa a farlo. Così è intervenuto Alesso Pili Stella che ha accusato entrambi di essersi messi d’accordo. Si parlerà anche del trono classico e di Flavio che ha baciato due corteggiatrici con cui è uscito, Martina e Nicole. Dopo che sono state trasmesse le due esterne, Angela ha attaccato il ragazzo per essersi lasciato andare in questo modo con tutte e due.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, dunque, in una delle prossime puntate ci saranno una serie di novità e alcuni cambiamenti. Al momento il tronista Flavio non sembra essere molto preso dalle sue corteggiatrici, cosa che lascerebbe pensare a una scelta tardiva, ma nel programma di Maria De Filippi può accadere di tutto.