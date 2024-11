Uomini e Donne, la puntata di venerdì 29 novembre 2024: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, venerdì 29 novembre 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Mario Cusitore, Alessio Pili Stella, Diego Tavani, Margherita Aiello, Morena Farfante, Andrea Magrini, Prasanna Conti, Giuseppe Cioffi, William Marino, Claudia D’Agostino e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Andrea lasciare il programma dopo aver avuto un confronto con Giuliana che non ha gradito. Anche Barbara ha minacciato di lasciare la trasmissione dopo aver discusso al centro studio con Massimo.

Maria De Filippi ha informato il tronista Alessio di una segnalazione riguardante lui, stando alla quale sarebbe stato visto in alcuni locali insieme ad una ragazza. Il tronista e le corteggiatrici hanno lasciato lo studio per verificare la segnalazione nei dettagli.

Sabrina, invece, sta frequentando Maurizio e Diego mentre Gloria è uscita con Maurizio e Alessio. Quest’ultimo è uscito anche con Francesca e Morena. Francesca, dopo aver saputo che Alessio e Gloria si sono baciati, ha chiuso la frequentazione con lui.

Uomini e Donne, puntata 29 novembre 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo le esterne di Michele con Amal e Mary e la sfilata femminile che vedrà come protagoniste le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.