Oggi, venerdì 28 febbraio 2025, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Gianmarco Steri e Tina Cipollari) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Margherita Aiello, Morena Farfante, Diego Di Fazio, Sabrina Zago, Cristina Zappone, Ruggiero D’Andrea, Giuseppe Augello e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto le esterne di Gemma con Orlando e con Walter. Dopo esserci uscito insieme, Orlando ha ribadito il proprio interesse per Gemma mentre Walter, al contrario, ha deciso di non proseguire la conoscenza.

Sabrina, invece, ha letto una lettera che ha scritto per Giuseppe attraverso la quale Sabrina gli ha chiesto di essere sincero una volta per tutte. Durante il confronto, Sabrina ha anche manifestato più volte l’intenzione di lasciare il programma. Giuseppe, dopo aver assicurato Sabrina di non averla mai presa in giro, l’ha invitata ad una cena di chiarimento. Sabrina ha accettato.

Uomini e Donne, puntata 28 febbraio 2025: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo le due esterne di Gianmarco, la prima con Nadia e la seconda con Cristina.

Giovanni, invece, si siederà al centro studio davanti a Francesca e Giulia.

Margherita, invece, ha iniziato una frequentazione con Pierpaolo mentre Gloria ha cominciato a frequentare Stefano.

Agnese, infine, conoscerà due uomini giunti in studio per lei.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.