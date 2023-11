Uomini e Donne, la puntata di giovedì 2 novembre 2023: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, giovedì 2 novembre 2023, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Brando Ephrikian e Cristian Forti) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Roberta Di Padua, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Maurizio Laudicino, Donatella De Giorgio, Marco Attanasio, Angelica Margari, Marco Viola, Marco Spagna, Claudia Lenti, Elena Di Brino, Arturo Lucente, Jasna Amodei, Gianluca Totò e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda martedì pomeriggio, abbiamo visto il confronto finale tra la tronista Manuela e i suoi due corteggiatori, Michele e Carlo, che è terminato con il definitivo abbandono del trono da parte della tronista.

Gemma e Bruno, invece, sono usciti insieme per la prima volta. In studio, Tina Cipollari li ha invitati a baciarsi. Come dimostrazione, Gianni Sperti ha baciato appassionatamente Roberta!

Manuela del Trono Over, invece, ha deciso di chiudere con Arturo perché quest’ultimo si è mostrato troppo “intraprendente” con lei.

Cristian, invece, è uscito in esterna con Valentina e i due si sono anche baciati. Virginia, in studio, non ha nascosto la propria delusione.

Uomini e Donne, puntata 2 novembre 2023: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo Maurizio ed Elena fornire aggiornamenti riguardanti la loro frequentazione.

Brando, invece, deciderà di avere un chiarimento con Beatriz.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Su Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, invece, a partire dalle ore 19:50 circa, va in onda la replica della puntata odierna. La puntata viene replicata anche di notte, su Canale 5.

