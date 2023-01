Nuova puntata in onda oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto, per commentare e raccontare quanto accaduto.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda martedì 17 gennaio, abbiamo assistito ad un lungo confronto tra Riccardo e Gloria. La dama, messa davanti ai suoi comportamenti dalla conduttrice, ha finalmente ammesso al cavaliere di provare un sentimento per lui, una sorta di amore (senza però dichiararsi innamorata). I due hanno pensato di trascorrere il Capodanno insieme, a Taranto, in una masseria (la puntata è stata registrata a fine dicembre). In studio sono stati ospiti Luisa Monti e Salvio Calabretta, ex coppia nata nel programma. Sono state mostrate le immagini del loro recente matrimonio.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 18 gennaio 2023

Dalle anticipazioni, scopriamo che Alessandro, del trono Over, ha ammesso di voler solo un’amicizia con Gemma e continua, invece, la frequentazione con altre dame, Cristina, Pamela e Desdemona. Nel trono classico, due baci: Federico ha baciato Alice e Lavinia ha scambiato un bacio con Alessio Corvino. L’altra Alessio ha abbandonato lo studio.

