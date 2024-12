Oggi, martedì 17 dicembre 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Diego Tavani, Margherita Aiello, Morena Farfante, Andrea Magrini, Prasanna Conti, Giuseppe Cioffi, William Marino, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Mario Cusitore, Marco Davino, Francesca Cruciani e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Gemma molto giù di morale a causa della storia finita male con Fabio. Gemma ha anche lasciato il numero a Maurizio ma quest’ultimo l’ha rifiutato. Per Tina Cipollari, il motivo del malessere di Gemma è proprio questo.

Maurizio si è seduto al centro studio con Gloria per chiarire alcune cose dopo la fine della loro frequentazione. Maurizio l’ha accusata di non essere una donna alla sua altezza, parlando anche di atteggiamenti molto espliciti da parte di lei. Gloria gli ha risposto a tono e, successivamente, ha dichiarato di essersi trovata molto bene con Bilal, l’ultimo uomo giunto in studio per lei.

Veronica, invece, ha chiesto scusa a Michele, dopo la discussione della scorsa registrazione. In studio, il tronista ha discusso con Mary. Michele, inoltre, è andato a trovare Amal in hotel e, in studio, Veronica ha pianto.

Uomini e Donne, puntata 17 dicembre 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo le esterne di Martina con Ciro e Gianmarco.

Mario, invece, parlerà della sua uscita con Prasanna.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.