Nuovo appuntamento in onda oggi giovedì 15 dicembre 2022 con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Uomini e Donne puntata 15 dicembre 2022, anticipazioni, dove siamo rimasti

Mario ribadisce il proprio interesse nei confronti di Gemma ma vuole prendersi del tempo per capire se il loro rapporto ha un futuro oppure no. Gemma è ancora piuttosto irritata dal comportamento dell’uomo. Riccardo ha cercato un chiarimento con Gloria durante una cena, ma le cose sono andate peggio del previsto.

Gloria ha rimproverato Riccardo dicendo che, in più occasioni, l’ha chiamata confondendo il suo nome con quello di Ida. La dama afferma di aver perso l’interesse per il cavaliere. In più, Gloria e Riccardo hanno parlato di una convivenza e di aver un figlio. L’uomo ha mostrato il proprio imbarazzo nell’entrare in casa di una donna con una figlia di 20 anni.

Uomini e Donne puntata 15 dicembre 2022, anticipazioni

Armando ha incontrato tre nuove dame e ha deciso di conoscerne due. Mentre Michele e Daniela hanno cominciato a frequentarsi. Nel trono classico Lavinia è uscita in esterna con Alessio Corvino ma non con Alessio Campoli.

