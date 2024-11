Oggi, giovedì 14 novembre 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Mario Cusitore, Alessio Pili Stella, Diego Tavani, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ilaria Volta, Prasanna Conti, Vincenzo La Scala, Fabio Cannone, Gabriele Padoan, Sabrina Zago, Claudia D’Agostino, William Marino e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Martina eliminare Mattia dal suo trono e, subito dopo, uscire dallo studio per andare a riprendere Ciro.

Nel Trono Over, invece, Prasanna ha deciso di fare un passo indietro nei confronti di Alessio, dopo che quest’ultimo è uscito con Margherita. Alessio ha accusato Prasanna di avere una persona fuori dal programma perché la dama rifiuta tutti i suoi inviti a vedersi dove abita lei.

Sabrina, invece, è uscita con Francesco per tre volte ma non c’è stato ancora un bacio. Tina Cipollari l’ha accusata di usare gli uomini per provare a dimenticare Gabriele. Sabrina ha anche conosciuto Massimo, un nuovo cavaliere giunto in studio per lei, e ha deciso di tenerlo.

Margherita, invece, ha chiuso la frequentazione con William.

Tornando al Trono Classico, Francesca si è avvicinata molto a Francesco e Paolo non ha reagito bene.

Uomini e Donne, puntata 14 novembre 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo il ritorno di Ciro in studio dopo che Martina è andata a riprenderlo in stazione.

Nel Trono Over, invece, Vincenzo e Ilaria si siederanno al centro studio e parleranno della loro conoscenza che va avanti da un mese. I due discuteranno con Tina Cipollari dopo che quest’ultima li inviterà a lasciare il programma insieme.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.