Uomini e Donne: ex protagonista del trono gay sposa il fidanzato

Fiori d’arancio per un ex protagonista del trono gay di ‘Uomini e Donne‘. Nelle scorse ore, come testimoniato da un lungo post su Instagram, Alex Migliorini ha deciso di fare una vera e propria proposta di matrimonio al fidanzato Manuel Pirelli. L’ex protagonista del dating show ha regalato al compagno un anello come pegno d’amore.

“Ed eccoci qui con questi scatti che racchiudono questa vacanza magica. Da quando ci siamo conosciuti abbiamo fatto dei passi molto importanti, soprattutto tu che hai stravolto completamente la tua vita e lasciato tutto per trasferirti a Milano per me. Ci siamo innamorati così presto ed il legame tra noi è stato molto forte sin da subito. Mi hai sempre lanciato la battuta del matrimonio ma io un po’ per paura del mio passato ho sempre sviato l’argomento anche perché, lo sai, pensavo che fosse troppo presto…

Ho addirittura pensato di non pubblicare nemmeno questi scatti ma poi mi sono detto: “perché devo avere paura del giudizio o del pensiero della gente? È un crimine essere felice? O mostrare la propria felicità?” E quindi vi dico che amo follemente questo ragazzo e che me lo voglio sposare”.

Innumerevoli i cuoricini per il lieto annuncio. Non sono mancati gli attestati di stima e affetto da parte di amici, familiari e fan della coppia per la dolce notizia.

Alex Migliorini ha occupato l’ambitissima seduta rossa nell’edizione 2017 – 2018 di ‘Uomini e Donne’. Dopo un lungo e tortuoso percorso, la scelta del tronista ricadde su Alessandro d’Amico. La frequentazione, lontano dalle telecamere, è durata poco. Infatti, i due hanno smesso di proseguire, insieme, il loro percorso di vita. Alex, per un breve periodo, era uscito dal radar di Cupido, fino a quando, poi, sulla sua strada, ha incrociato lo sguardo di Manuel (ex volto di ‘Love Island’). Prima, o poi, l’amore arriva per tutti…