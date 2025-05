Uomini e Donne, Alessio beccato con la sua ex (famosa). Chi è

Il cavaliere sorpreso in strada con l’ex dama del programma di Maria De Filippi, le immagini virali in rete

Alessio Pili Stella è stato visto di nuovo assieme a Claudia Lenti, la dama con cui iniziò una relazione e lasciò Uomini e Donne, salvo poi tornare nel programma dopo l’interruzione della relazione. A riportare quello che sarebbe un vero colpo di scena per il gossip del daiting show di Maria De Filippi è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha condiviso un’immagine in cui si vedono i due ex di nuovo vicini.

“A volte ritornano”, a quanto pare lo sa bene Alessio che, dopo essersi lasciato con Claudia era tornato a sedere nel parterre del trono over e ha avuto diverse frequentazioni, che però non hanno mai avuto seguito. Il cavaliere, infatti, ha concluso il programma – la cui ultima puntata come sappiamo è già stata registrata – con un “nulla di fatto”, ovvero non ha iniziato alcuna nuova relazione. Sembrerebbe, però, che ha ritrovato la serenità al fianco della sua ex.

Alessio e Claudia del trono over di nuovo insieme?

Lorenzo Pugnaloni qualche giorno fa ha condiviso nelle sue storie Instagram una segnalazione che gli è arrivata da parte di un utente in cui si vedono Alessio e Claudia vicini in un ristorante di Lecce. Un’immagine che potrebbe indicare un riavvicinamento tra i due, l’esperto di Uomini e Donne ha poi condiviso un’altra segnalazione su un dettaglio che indicherebbe quest’ipotesi.

Pare che il cavaliere il giorno dopo la registrazione dell’ultima puntata di Uomini e Donne abbia rimesso online tutte le foto in compagnia di Claudia, che aveva eliminato dal suo profilo dopo che si erano lasciati. Anche questa potrebbe essere la dimostrazione che tra i due sia tornato il sereno e, se così fosse, vorrebbe dire che a settembre non rivedremo il cavaliere nel programma.

A febbraio l’ex dama rilasciò un’intervista al settimanale Mio in cui spiegò i motivi che avevano spinto lei e Alessio a separarsi. Una delle ragioni principali sarebbe stata la distanza che non ha aiutato. Ma Claudia parlò anche di come lei e il cavaliere avessero due stili di vita molto diversi e volessero un rapporto differente, lui avrebbe voluto qualcosa di più libero, mentre lei sarebbe più per le relazioni simbiotiche.

L’ex dama commentò anche il ritorno di Alessio a Uomini e Donne sottolineando come lui le avrebbe detto che non sarebbe mai tornato nel programma, nemmeno se fossero stati invitati per parlare della loro separazione, accusandolo, dunque, di essere stato incoerente. Avrebbe preferito la verità, anche perché non ci sarebbe stato nulla di male e invece rivederlo nello show l’ha spiazzata: “ (…) Il cinque settembre mi ha detto che non sarebbe tornato neanche se avessimo ricevuto l’invito per raccontare la fine della nostra storia; dopo una settimana, invece, l’ho ritrovato lì. Ci sono rimasta male“.

Adesso, però, sembra che tra Claudia e Alessio sia tornato il sereno, potrebbero aver ripreso a frequentarsi e – se il riavvicinamento è tale e durerà – a settembre potremo vedere entrambi a Uomini e Donne per parlare del ritrovamento. Staremo a vedere.