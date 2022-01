Uomini e Donne, Alessandro non guarda la Rai: “Per principio” (video)

Oggi, nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, abbiamo assistito ad un piccolo litigio tra Alessandro e Pinuccia. La dama, a più riprese, ha lamentato la scarsa presenza del corteggiatore nella vita di tutti i giorni. I due protagonisti del trono over si frequentano da qualche mese ma non sembra che ci sia amore:

Io ti voglio vicino a me. Ho bisogno di una parola di conforto. Io mi sento giovane nel mio cuore. Ci vediamo solo quando siamo qui a Roma. Voglio sentirti più vicino, di essere di compagnia. Non mi interessa solo ad andare al ristorante, rientrare in hotel e andare a dormire perché sei stanco. Io voglio il tuo affetto. Non mi bastano più le telefonate quando siamo lontani.

Durante il confronto, il discorso si è, poi, spostato sui differenti gusti musicali e televisivi. L’uomo non guarda i programmi Rai e non ama ascoltare gli interpreti della melodia classica italiana come Massimo Ranieri:

Alla mia età piace vedere qualche trasmissione della Rai, a te no.

Maria De Filippi, al centro dello studio, cerca di far ragionare il simpatico nonnino:

Perché devi vedere solo Canale 5. Mica hai firmato un contratto… Rai 1 è la tv di Stato la puoi guardare, paghi le tasse…

La replica del 90enne è chiara e senza possibilità di ritornare sui propri passi: