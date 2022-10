Alessandro e Roberta si siedono al centro studio di Uomini e Donne, nella puntata di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022. Maria sottolineano che non ci sono Riccardo e Ida, seduti tra le dame e i cavalieri. Poco dopo, però, Ida entra, in ritardo per questione legata ai treni. Viene mostrata una clip della precedente registrazione con Roberta che si lamenta per la comunicazione ambigua con il ragazzo, via messaggi.

“Abbiamo passato una settimana un po’ turbolenta, io continuo ad avere dei dubbi sul suo interesse verso Ida. Appena usciamo da qui, mi dice “Sai chi ho incontrato a Piazza di Spagna? Ida con Claudio”” racconta Roberta, parlando di ciò che è accaduto tra loro.

Alessandro specifica che ha messo un punto con Ida ed è andato avanti. Ma la Di Padua continua ad ammettere le sue riserve nei confronti del cavaliere.

Ida interviene:

“Mi sembrano tante scuse, che non ci sia qualcosa di più, tranne scuse che state menzionando. Non vedo che stavi soffrendo così per me… Sembrava, avevi detto…”

Roberta pensa che stia “rosicando” perché Ida, nella loro ultima serata insieme, ha minimizzato l’incontro avuto con il cavaliere. Ma lui è netto: se Ida lo cercasse, lui direbbe di no.

“Ci sono stato male quando ho chiuso la situazione con Ida, ci sono stato male, gliel’ho detto anche a Roberta. Nel momento in cui passano i giorni, per una settimana poi ho sentito Gloria, poi vedo Roberta e la vedo una bellissima donna, perché non dovrei avvicinarmi a lei? Con lei c’è stato un trasporto fisico fin dal primo momento… “

Hanno parlato del rapporto intimo e secondo Roberta -per Alessandro- è una sorta di punto di partenza. “E se non ti piace?” ha domandato lei, avendo come risposta “Cambio”, provocando lo stupore dei presenti ma con la smentita del diretto interessato (“Probabilmente non mi sono spiegato bene”).

Roberta continua ad avere dei dubbi sull'interesse di Alessandro nei suoi confronti e…

“Non uscire con i miei ex, così non senti più il nome Ida…” le suggerisce la dama. “Sono loro a cercarmi…” risponde Roberta, che poi aggiunge, parlando di Riccardo:

“Perché questo accanimento su di me? Riccardo e Alessandro sono usciti con altre persone… Se ci piacciono gli stessi, io cosa ci posso fare? Devo portarti rispetto perché sono ex tuoi?”

Per Alessandro, lui non ha mai parlato di Ida, per primo. “Cosa provi per Roberta?” domanda Maria De Filippi. “Una forte attrazione fisica” ripete il giovane:

“Mi piace come donna. Me la vedo come fidanzata possibile? Idealmente sì. Non riesco a paragonare le sensazioni tra lei e Ida, sono totalmente diverse”

Roberta uscirebbe da Uomini e Donne per conoscerlo. Per Alessandro, invece, è abbastanza precoce abbandonare lo show. Poi, però, accetta la proposta della dama:

“Ci provo… la sicurezza non l’avrò mai”

Ma Roberta non vorrebbe uscire con una persona che ha la testa da un’altra parte. E poco dopo, lui ammette di non essere pronto ad uscire.

“Hai un’età in cui potresti scegliere una donna che non sia ancora mamma e che non abbia priorità importanti nella loro vita. Una ti dice “Quando vieni a Brescia?” e l’altra ha un lavoro a Cassino e un figlio a Cassino. Questa cosa è normale per loro. Se tu avessi avuto la forza di trasferirti a Brescia, forse oggi saresti in casa con lei.

“Quando mi sono fatto avanti con Ida, per lei, forse sarei andato a Brescia, a casa. Ci sono poi rimasto molto male… Ai tempi era troppo acerba la situazione, quando me l’aveva chiesto lei. Oggi quando sto con Roberta, sto bene. Non ho la sicurezza, oggi, di potermi esporre tanto a livello sentimentale”

Secondo Ida lui è consumo ma il ragazzo nega (“Tu non mi senti quando parli, sei proiettata altrove”).

“Se Ida ti chiedesse di andare a Brescia?” chiede Maria ma Alessandro è in crisi “Non me la fare questa domanda…”.

Alessandro entra in crisi dopo la discussione:

“Dopo due mesi in cui mi ha invitato a Brescia, poi decantava amore per un altro e mi son detto “Ho fatto bene allora a non andare””

Nega, ancora una volta, di essere innamorato di Ida. La conduttrice lo invita a fare quello che vuole (“Provaci con Ida se vuoi, chiedi scusa a Roberta ma fai quello che vuoi, una volta!”).

Fa sedere Alessandro ed Ida -che sta uscendo con Claudio – in centro studio. Alessandro, felice della serata con Ida di qualche settimana fa, aveva anche accennato ai suoi genitori che forse si sarebbe trasferito a Brescia. Ma poi Ida gli ha fatto capire che, per lei, quella serata, aveva avuto un significato inferiore.

“Ho voglia di lei dal tallone all’ultimo capello, non parlo di attrazione fisica. Sicuramente è un forte sentimento, una forma di amore abbastanza accentuata”

I due ballano insieme nel finale di puntata di Uomini e Donne.

Roberta furiosa: “Sono schifata, mi ha preso per il cul*, non c’è giustificazione. Me lo dovevi dire, te l’ho chiesto cento volte! Cosa mandi 100 rose? Cosa ti passa per la testa, a te?”

Alessandro spiega di aver cercato di andare avanti…

“Ti posso chiedere scusa… Devo dire le cose che provo? Non le devo dire?”

Giustamente Maria concorda con lui “ma ti becchi anche questo”.

Ida ammette di essere sconvolta ma lei non prova niente per Alessandro, adesso.

“Non sento quel qualcosa che sentivo quando ti ho conosciuto… Però ho creduto in quello che mi ha detto oggi”