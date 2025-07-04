Uomini e Donne, Alessandro chiede la mano di Roberta: la reazione della dama in diretta Instagram

La coppia nata a Uomini e Donne continua a emozionare i suoi fan, la sorpresa mentre erano sulla spiaggia e la risposta di lei

La storia d’amore tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua va a gonfie vele, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, continua a essere molto seguita dai fan della coppia. Per questo quando l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi ha fatto la proposta alla sua compagna, sono tutti impazziti di gioia.

Vicinanza e Di Padua da quando hanno lasciato il daiting show di Canale Cinque mano nella mano continuano a essere molto attivi sui social, dove comunicano con i loro fan e pubblicano immagini della loro quotidianità. Sebbene vivano in due città diverse, trascorrono assieme moltissimo tempo e l’ex cavaliere ha legato tanto anche con il figlio di Roberta. Tempo fa avevano lasciato intendere che desideravano allargare la famiglia e che si erano “messi a lavoro” per riuscirci, adesso si parla anche di fiori d’arancio.

Alessandro Vicinanza e la sorpresa a Roberta Di Padua, la reazione

Alessandro e Roberta stavano trascorrendo una bellissima giornata al mare, anche con il figlio di lei, quando a un certo punto l’ex cavaliere, proprio mentre la compagna stava facendo alcuni commenti sugli allestimenti dei matrimoni, le ha chiesto la mano.

“Mi vuoi sposare, amore? Le cose spontanee sono le migliori… Ti ho fatto una domanda, rispondi!“, queste le parole di Vicinanza che intanto riprendeva la scena in un video che ha successivamente condiviso sui social. A spiazzare più di ogni altra cosa è stata la risposta della Di Padua che, non avendolo preso sul serio, le ha detto: “Con tutto il tempo che ho aspettato merito di più. Lavoraci, puoi fare di meglio. Io ci credo eccome nel matrimonio“.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne a quel punto ha iniziato a scherzare, dicendo che la compagna non volesse sposarlo. Ma la Di Padua ha controbattuto dicendo che si aspetta una domanda “fatta bene”, poi gli ha domandato quale allestimento farebbe al suo matrimonio. In un post successivo la Di Padua ha condiviso un’immagine del tramonto, con la scritta: “Aspettando la proposta …“. Parole che lascerebbero intendere come potrebbe davvero pensare a fare il grande passo con il compagno.

A dispetto di quello che hanno sempre detto sulla loro relazione, la storia tra i due va a gonfie vele e – a distanza di più di un anno da quando hanno lasciato il programma di Maria De Filippi assieme, parlano di progetti seri, come quello di allargare la famiglia. E adesso, seppur in modo ironico, hanno iniziato a discutere di un ipotetico matrimonio, che l’ex cavaliere voglia farsi davvero avanti e decida di chiedere la mano alla sua amata? L’ipotesi potrebbe non essere tanto remota e, a quel punto, i fan sarebbero davvero pazzi di gioia. Staremo a vedere.