Cavaliere e dama hanno deciso di proseguire la relazione fuori dal programma, cosa è successo dopo l’addio

Trono over, Agnese e Roberto fuori da Uomini e Donne: cosa è successo dopo la scelta

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono stati una – senza ombra di dubbio – una delle coppie protagoniste di quest’edizione di Uomini e Donne. Una rivelazione inaspettata che ha emozionato moltissimo il pubblico, dopo che la dama ha deciso di chiudere con Federico Mastrostefano, ha dato una possibilità al cavaliere e alla fine i due hanno deciso di lasciare assieme il programma.

Cosa è successo dopo che sono andati via dal daiting show? La loro relazione prosegue? Sono queste le domande che si pongono i fan del programma di Maria De Filippi. È stata proprio lei ad aggiornare su cosa è accaduto con il cavaliere.

Agnese e Roberto stanno assieme dopo Uomini e Donne?

La loro uscita dal programma è stata molto emozionante, dopo una breve frequentazione Agnese De Pasquale e Roberto Priolo hanno lasciato lo studio tra gli applausi del pubblico, iniziando così la loro relazione lontano dalle telecamere. La coppia sta assieme e sembra essere molto felice e affiatata. La dama ha condiviso diversi post sui social in cui lascia intendere di essere davvero serena al fianco del suo nuovo compagno.

In uno degli ultimi post che Agnese ha condiviso sui social ha ironizzato sui messaggi che arriverebbero a Roberto da parte di donne che le chiedono come vada con Agnese, o addirittura con immagini che sarebbero piuttosto spinte. Tempo prima aveva condiviso un altro messaggio, allegato a un’immagine del fidanzato che sorride, con scritto: “Io quell’ uomo l’ ho già perso una volta e non posso permettermi di perderlo un’altra volta…”. E … ancora non c’ eravamo neanche baciati. Poi ci siamo baciati e… non abbiamo più smesso“.

Insomma stando ai racconti di Agnese, dunque, la storia con Roberto procederebbe a gonfie vele. La dama ha riconosciuto di aver incontrato “l’uomo ideale”, che in un primo momento avrebbe perso. Probabilmente si riferiva al fatto che all’inizio si è concentrata sulla conoscenza con Mastrostefano, mettendo da parte quella con Roberto. Soltanto quando ha definitivamente chiuso con Federico, ha deciso di conoscere meglio il suo attuale fidanzato.

Lui è stato un vero e proprio cavaliere di altri tempi, quando la De Pasquale è rimasta molto delusa da Mastrostefano le ha detto che sarebbe stato ad aspettarla quando avrebbe chiuso con l’altro cavaliere. E così ha fatto davvero, tanto è che alla fine dama e cavaliere dopo una serie di uscite, hanno deciso di lasciare il programma assieme, mano nella mano, iniziando una nuova avventura assieme, che fino a questo momento starebbe regalando a entrambi grandi emozioni. Ora bisognerà aspettare che tornino nel programma di Maria De Filippi come ospiti e raccontino come vanno le cose tra di loro.