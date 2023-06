Uomini e Donne 2023: i casting

A poche settimane dalla fine dell’ultima stagione, sono stati aperti i casting di ‘Uomini e Donne 2023’. Gli aspiranti tronisti del trono over e dame e cavalieri della sezione over possono sostenere un provino e sperare di prendere parte ad uno dei programmi più longevi della televisione italiana.

Amici di Maria De Filippi Amici 2023: i casting

Ritroveremo i volti storici della trasmissione di Maria De Filippi come Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Carla Belotti, Elio Servo, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella e Gemma Galgani?

Ecco le istruzioni dettagliate per candidarsi come partecipante.

Dove si fanno i provini per Uomini e Donne?

Per prendere parte ad un provino con gli autori del programma, bisogna recarsi a Roma presso gli studi Titanus Elios di Via Tiburtina 1361 a Settecamini (Roma). Durante l’anno, però, si possono sostenere anche dei casting itineranti in giro per l’Italia.

Come funzionano i casting per Uomini e Donne?

I tronisti del trono classico e le dame ed i cavalieri del trono over si possono candidare recandosi sul sito di Wittytv, nella sezione casting, compilando il form di presentazione con i propri dati, nome, cognome, luogo e data di nascita, sess0, codice fiscale, residenza, domicilio, social, mail, numero di telefono, titolo di studio. E’ obbligatorio inserire anche una propria foto.

Come partecipare come pubblico a Uomini e Donne 2023?

Se volete prendere parte alla trasmissione vi basterà completare il form contenuto nel sito di perlapromotion.it in tutti i suoi campi. Lo staff vi ricontatterà e vi darà tutte le informazioni del caso per le varie registrazioni. La partecipazione, al programma, come pubblico è assolutamente gratuita.

Quando inizia Uomini e Donne nel 2023?

Il programma pomeridiano di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, ricomincerà a settembre dopo la pausa estiva. Le due date, al momento, più accreditate sono quella dell’11 settembre e del 18 settembre. Ma non è detto che la messa in onda della prima puntata posso slittare al 25 settembre.

Quanti anni sono che si fa Uomini e Donne?

La prima puntata del dating show di Canale 5 risale al 15 settembre 1996. Va in onda, quindi, da 27 anni.