Uomini e Donne 2023 – 24: chi saranno i nuovi tronisti?

A pochi giorni dalla fine dell’ultima stagione di ‘Uomini e Donne’, sul web, inizia a circolare il toto-nomi sui possibili tronisti della stagione 2023 – 24. Sicuramente, Maria De Filippi e la sua instancabile redazione ci riserveranno qualche sorpresa, facendo occupare l’ambita poltrona rossa da qualche volto sconosciuto al grande pubblico.

Noi, però, oggi, ci azzardiamo ad indicare tre papabili tronisti che, negli ultimi mesi, hanno lasciato il segno nel cuore degli italiani. Scopriamo assieme la top 3 di Tvblog.

Alessio Campoli tronista di Uomini e Donne 2023 – 24: perché?

L’ex corteggiatore di Lavinia Mauro (nonché non scelta della marchesina) meriterebbe la promozione sul campo. A cinque anni dalla fine della storia con Angela Nasti, il simpatico romano si è rimesso in gioco quest’anno. Ha cercato di conquistare il cuore della bella tronista con simpatia, veracità, genuinità. Doti, però, che non gli hanno consentito di battere l’agguerrita concorrenza di Alessio Corvino che, a pochi metri dal traguardo finale, ha avuto la meglio. Se dovesse essere scelto come prossimo protagonista del trono più ambito d’Italia, Alessio Campoli eguaglierebbe il primato (di presenze) di Luca Dorigo, che ha partecipato al programma di Canale 5 per ben tre volte.

Andrea Foriglio tronista di Uomini e Donne – 2023 – 24: perché?

Sembrava che Nicole Santinelli lo volesse al proprio fianco fin dalla prima puntata. Poi, sorprendentemente, la tronista ha deciso di avere al proprio fianco, Carlo Alberto Mancini. Non è detta l’ultima parola per l’osteopata dei vip (tra i suoi pazienti, ci sono Elettra Lamborghini e Antonella Elia) che potrebbe avere una seconda chance per trovare l’amore della vita. Il medico, alla rivista ufficiale del programma, non ha escluso di poter occupare il trono in futuro se gli fosse offerta questa chance: “In questo momento non voglio pensarci, sto metabolizzando tutti e 4 i mesi e tutto quello che è successo, voglio soltanto godermi l’estate”. Che l’autunno gli regali una dolce sorpresa?

“A distanza di qualche giorno dalla fine, rompo il silenzio e vi racconto un po’ di questa mia esperienza. L’ennesima.

È nato tutto per gioco ed io nella vita non voglio vivere di rimpianti.

Per questo motivo ascolto tanto, ma agisco sempre con la mia testa.

Non è stato facile per diversi motivi, ma è stato così anche stavolta.

Contro tutto e tutti.

Come tutte le esperienze, nel bene o nel male un qualcosa ti lasciano, ti insegnano.

Cavolo quanto è vero che non si finisce mai di imparare.

Ho imparato ancora di più a fregarmene del

giudizio delle persone, ad andare avanti sempre per la mia strada, ad essere diretto, vero, anche se a volte posso sembrare scomodo, troppo esigente, poco gestibile, spigoloso.

Non importa, Andrea è questo”.

Cristian di Carlo tronista di Uomini e Donne 2023 – 24: perché?

Il corteggiatore di Nicole, che ha mollato il trono prima del tempo, però, ha mostrato carattere, personalità ed una verve fuori dal comune decidendo di non proseguire il proprio percorso. Il motivo? Semplice non essere il ‘terzo incomodo’ tra Carlo ed Andrea. Se non dovesse innamorarsi nei mesi caldi dell’anno, la sua candidatura potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena.

“Grazie a tutta la redazione di @uominiedonne , a chi ha creduto in me dandomi questa chance di mettermi in gioco e soprattutto a chi ha speso anche solo una parola di supporto e affetto nei miei confronti durante questo viaggio intenso su tutti i punti di vista. Se ho una speranza è quella di essere arrivato a tutti per quello che sono, una persona semplice,genuina che credeva in questo percorso e che come nella vita mette il cuore in tutto quello che fa. Dispiace essere andato via in maniera cosi forte e aggressiva , ma a volte le emozioni giocano scherzi inaspettati. Vi voglio bene, Cristian ❤️ #uominiedonne #tronoclassico #ued”