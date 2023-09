Uomini e Donne è un dating show in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

A settembre 2023, avrà inizio la ventottesima edizione del programma.

I protagonisti del programma, diviso in Trono Classico e Trono Over, sono persone che hanno l’obiettivo di incontrare la persona della loro vita.

I tronisti del Trono Classico conosceranno durante il loro percorso una serie di corteggiatori o corteggiatrici attraverso delle esterne che verranno trasmesse e commentate in studio. Al termine del percorso, ogni tronista procederà con una scelta.

I cavalieri e le dame del Trono Over, invece, sono liberi di frequentarsi come meglio credono, con “esclusiva” o senza. In studio, i protagonisti forniranno aggiornamenti riguardo le loro conoscenze e lasceranno il programma quando la loro relazione si sarà trasformata in amore.

Il programma, prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, è a cura di Raffaella Mennoia e Lucia Chiorrini. La regia è firmata da Paolo Carcano.

Uomini e Donne: quando inizia

La nuova edizione del dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda a partire da lunedì 11 settembre 2023, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

È possibile seguire il programma anche in streaming, su Mediaset Infinity, e in replica, il giorno stesso, su La5.

Le puntate si possono recuperare o rivedere sul sito Witty Tv dove sono presenti anche altri contenuti video riguardanti il programma.

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2023-2024?

I tronisti di questa prima parte di stagione di Uomini e Donne sono Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando.

Uomini e Donne: over

I protagonisti del Trono Over, già presenti nelle scorse edizioni, saranno Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Aurora Tropea, Barbara De Santi, Elio Servo e Silvio (ex corteggiatore di Gemma).

Chi sono gli opinionisti di Uomini e Donne 2023?

Gli opinionisti della ventottesima edizione del programma sono Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Dove si registrano le puntate di Uomini e Donne?

Le puntate del programma si registrano negli studi del Centro Titanus Elios, in Via Tiburtina 1361 a Roma.

Come si fa a vedere Witty Tv?

Le puntate del programma e i contenuti video riguardanti il dating show di Maria De Filippi sono presenti su Witty Tv che si può vedere andando sul sito www.wittytv.it.

Quanto costa andare nel pubblico di Uomini e Donne?

Assistere in studio ad una puntata di Uomini e Donne è totalmente gratuito. Per partecipare come pubblico, si può scrivere un’email al seguente indirizzo: info.pubblico.ued@gmail.com.

Come si fa ad andare a Uomini e Donne?

Per prendere parte ai casting di Uomini e Donne, sia per quanto riguarda il Trono Classico che il Trono Over, è possibile inoltrare la richiesta, più una foto e i propri dati personali, tramite il sito di Witty Tv.