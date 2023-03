UnPrisoned su Disney+ una comedy con Kerry Washington e Delroy Lindo

Debutta oggi UnPrisoned, comedy in 8 episodi in streaming su Disney+ che segna il ritorno di Kerry Washington da protagonista nel mondo delle serie tv, dopo il lungo periodo di Scandal e la breve esperienza di Little Fires Everywhere. La nuova serie arriva venerdì 10 marzo su Disney+, con tutti gli episodi subito disponibili. Ma non solo perché il rilascio sarà in contemporanea con la messa in onda negli USA su HULU. Un evento finora riservato alle produzioni originali Disney+, rilasciate contemporaneamente in tutto il mondo, e che ora si allarga anche ai titoli prodotti dagli studi del gruppo Disney ma distribuiti negli USA dalla piattaforma HULU (negli Stati Uniti Disney+ è riservata soltanto alle serie tv originali o a produzioni adatte a tutti e che non necessitano parental control, ndr.).

UnPrisoned, la trama

Paige Alexander è una terapeuta disordinata ma al tempo stesso perfezionista che cresce da sola un figlio adolescente e racconta la sua vita attraverso i social. Dopo 17 anni di prigione il padre Edwin rientra nella sua vita e dopo l’iniziale diffidenza, decide di accoglierlo e di aiutarlo a rimettersi in piedi. Ma per un ex detenuto, soprattutto nero, non è facile tornare a vivere dopo il carcere. Edwin, nonostante il suo ottimismo, non riesce a trovare un lavoro che non sia quelli degradanti offerti agli ex detenuti, non può avere la patente perché non ha il certificato di nascita e non può ottenere il certificato di nascita perché non ha la patente. Un giogo burocratico che trasforma le difficoltà in elementi da commedia.

UnPrisoned promette di infondere la commedia di tanti elementi controversi e significativi, per raccontare le difficoltà della vita negli Stati Uniti quando non rientri in una categoria privilegiata (che per lo più sono i maschi bianchi).

UnPrisoned, il cast

UnPrisoned ha come protagonisti Kerry Washington e Delroy Lindo entrambi anche produttori esecutivi della serie. Accanto a loro Faly Rakotohavana è Finn l’adolescente figlio di Paige che trova in nonno Edwin un nuovo punto di riferimento per la sua vita. Jordyn McIntosh interpreta invece la giovane Paige nei flashback presenti nella serie.

Kerry Washington è Paige Alexander (Jordyn McIntosh da giovane)

Delroy Lindo è Edwin Alexander

Faly Rakotohavana è Finn

Jee Young Han è Esti

Marque Richardson è Mal

Edwin Lee Gibson è Fox

Kelvin Witherspoon è Sadiq

UnPrisoned, il trailer

UnPrisoned, quanti episodi sono

UnPrisoned è composta da 8 episodi tutti rilasciati su Disney+.

UnPrisoned, una storia vera

La serie UnPrisoned trae ispirazione dalla storia personale di Tracy McMillan, creatrice della serie, che ha dovuto fare i conti con una situazione simile a quella della protagonista, scontrandosi con tutte le difficoltà che incontra nella vita un ex detenuto, soprattutto se è di colore. La serie è la prima commedia di Onyx Collective un brand di Disney Entertainment nato nel 2021, guidato da Tara Duncan e focalizzato nello sviluppo di storie realizzate da creatori di colore o rappresentativi di minoranze.

UnPrisoned 2 si farà?

HULU/Onyx Collective non hanno ancora deciso se rinnovare o meno la serie tv, vista la combinazione della storia divertente e significativa nello stesso momento, e dei suoi protagonisti, non è difficile immaginare che possa esserci un seguito.

UnPrisoned in streaming

Le puntate di UnPrisoned sono in streaming su Disney+, piattaforma in abbonamento con un costo mensile di 8.99 € e disponibile anche con la formula annuale a 89.9€ con risparmio di due mesi. La piattaforma dispone di un efficace sistema di parental control per fare in modo che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre al “Profilo Bambini” già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.