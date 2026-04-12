C’è un momento preciso, ogni anno, in cui la televisione del mattino cambia ritmo e si prepara a raccontare l’estate degli italiani. Mentre i palinsesti autunnali restano ancora sospesi tra trattative interne e redistribuzione delle responsabilità editoriali, la Rai accelera sul fronte estivo e mette in sicurezza uno dei suoi punti fermi del day time. La

Unomattina estate, è ufficiale: ecco chi saranno i conduttori della prossima edizione

C’è un momento preciso, ogni anno, in cui la televisione del mattino cambia ritmo e si prepara a raccontare l’estate degli italiani.

Mentre i palinsesti autunnali restano ancora sospesi tra trattative interne e redistribuzione delle responsabilità editoriali, la Rai accelera sul fronte estivo e mette in sicurezza uno dei suoi punti fermi del day time. La stagione calda, da sempre terreno di sperimentazione ma anche di continuità, comincia a delinearsi con maggiore chiarezza, soprattutto nella fascia del mattino.

È qui che si inserisce la conferma di Unomattina Estate, il contenitore che accompagna milioni di italiani nelle prime ore della giornata e che, anche per il 2026, sembra destinato a mantenere un’impostazione solida e riconoscibile. Una scelta che riflette una linea precisa: cambiare poco quando il pubblico risponde.

La decisione maturata nelle ultime settimane all’interno di Rai segue una logica piuttosto lineare. Dopo i buoni risultati registrati nella scorsa edizione, la rete ha preferito evitare rivoluzioni, puntando sulla continuità di una coppia che ha già trovato un equilibrio credibile davanti alle telecamere.

Alla guida del programma tornano quindi Alessandro Greco e Carolina Rey. Per Greco si tratta della terza estate consecutiva nel ruolo, un segnale evidente di fiducia dopo un percorso che lo ha riportato stabilmente nel daytime di Rai1. Per Rey, invece, sarà la seconda stagione, consolidando una presenza sempre più centrale nella fascia mattutina.

Non si tratta solo di una conferma formale. La coppia ha progressivamente costruito uno stile riconoscibile, fatto di ritmo, leggerezza e attenzione ai temi di attualità, elementi che nel periodo estivo diventano ancora più delicati da gestire.

Il cuore del mattino di Rai1

Il programma continuerà a occupare lo spazio immediatamente successivo al Tg1 delle 8, estendendosi fino alle 11:30. Una fascia lunga, che richiede una conduzione capace di tenere insieme informazione, intrattenimento e racconto quotidiano senza perdere fluidità.

Subito dopo, la linea passerà a “In viaggio con Camper” e quindi alla diretta di “Camper”, confermata anche per l’estate 2026 con la conduzione di Peppone. Una sequenza ormai rodata che definisce l’intera mattinata della rete ammiraglia, creando una continuità narrativa pensata per un pubblico trasversale.

In questo contesto, Unomattina Estate resta il punto di apertura, quello che imposta il tono della giornata televisiva. E proprio per questo la scelta di non intervenire in modo drastico sulla conduzione assume un peso ancora maggiore.

Il quadro che emerge racconta una Rai che, almeno sul versante estivo, preferisce muoversi con cautela. Le vere partite si giocheranno più avanti, quando verranno definiti i palinsesti autunnali e le assegnazioni interne alle direzioni di genere.

Per ora, però, la strategia sembra chiara: garantire continuità nei programmi che funzionano, evitando scossoni in una fase già complessa sul piano organizzativo.

L’appuntamento con Unomattina Estate 2026 è fissato dunque da giugno ad agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 11:30 su Rai1. Una presenza quotidiana che, senza fare rumore, continua a rappresentare uno degli ingranaggi più affidabili della macchina del servizio pubblico.

E mentre il resto della programmazione resta ancora in attesa di definizione, la mattina della Rai ha già trovato il suo equilibrio. Un segnale che, in televisione, spesso vale più di qualsiasi rivoluzione annunciata.