UnoMattina Estate è la versione estiva di UnoMattina, in onda su Rai 1, condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave.

Nell’estate 2022, andrà in onda la trentunesima edizione del programma.

Il programma, quest’anno, sarà preceduto da TgUno Mattina e sarà diviso in tre parti.

Nella prima parte di ogni puntata, ci saranno collegamenti con le sedi Rai in Italia e all’estero e una serie di approfondimenti sulla ripartenza del nostro paese dopo gli ultimi due anni segnati dall’emergenza sanitaria.

Nella seconda parte, che avrà inizio alle ore 10, Massimiliano Ossini parlerà del futuro legato alla green economy e alla sostenibilità mentre Maria Soave farà conoscere al pubblico persone che hanno affrontato e vinto, con coraggio e forza d’animo, prove della vita che hanno dovuto affrontare.

La terza e ultima parte, che inizierà alle ore 11, sarà dedicata alla rinascita culturale del nostro paese, con tutti gli appuntamenti dell’estate, dai concerti alle mostre d’arte e non solo.

I contenuti del nuovo mattino estivo di Rai 1 sono stati svelati in anteprima da TvBlog.

Come vedere UnoMattina Estate in tv e in streaming

La trentunesima edizione del programma andrà in onda a partire da lunedì 6 giugno 2022, nel daytime mattutino di Rai 1, tutti i giorni alle ore 9.

Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Chi conduce UnoMattina Estate

I conduttori della nuova edizione del programma sono Massimiliano Ossini e Maria Soave.

Massimiliano Ossini ha già condotto il programma nell’edizione che andò in onda durante l’estate 2018. Quest’estate, il conduttore sarà in onda anche con due puntate speciali di Kalipè – A passo d’uomo, che andranno in onda mercoledì 22 e 29 giugno, in prima serata su Rai 2. Il programma è andato in onda anche lo scorso inverno. In questa stagione televisiva, Ossini ha anche condotto Linea Bianca, programma che conduce dal 2014.

Maria Soave, invece, giornalista del Tg1 ed ex giornalista del Tg3, è alla sua prima esperienza in un programma che non sia un notiziario.