Antonia Fotaras, Martina Gatti e Sofia Iacuitto sono le tre giovani attrici che si sono ritrovate catapultate a vivere il 1990 in Un’Estate Fa la serie tv di Sky, in streaming su NOW, composta da 8 puntate che saranno rilasciate al ritmo di due a settimana dal 6 ottobre. La serie ha al centro il personaggio di Elio, interpretato da Lino Guanciale, avvocato cinquantenne che inizia a rivivere l’estate del 1990 quando scomparve Arianna, il cui cadavere viene ritrovato 30 anni dopo. Questo porta a una divisione della serie in due diversi piani temporali intrecciati, il 1990 e il presente.

Antonia Fotaras interpreta proprio Arianna, mentre Martina Gatti è Costanza, personaggio che da adulto è interpretato da Claudia Pandolfi e Sofia Iacuitto è Lauretta che da adulta sarà Anna Ferzetti. Abbiamo chiesto quindi a Martina e Sofia come hanno costruito il personaggio insieme alle loro versioni adulte. Martina Gatti ha sottolineato come con Claudia Pandolfi si siano date delle indicazioni sulla fisicità “per legare il personaggio, per dare un senso di continuità perché poi Costanza cambia molto, è diversa quando era giovane a come diventa da grande, abbiamo cercato una via di mezzo che potesse funzionare, è stato interessante lo studio fisico sul corpo“.

Sofia Iacuitto ci ha raccontato come con Anna Ferzetti “abbiamo per lo più discusso su quello che è successo a Lauretta in questi trent’anni, cercando un modo per allinearci su alcune cose, anche da un punto di vista estetico, perché lei ha un suo stile, ha avuto un’evoluzione sociale quindi abbiamo cercato di capire se si è rifatta o meno e come cambia nel corso del tempo.”

Fotaras si è immersa negli anni ’90 facendo “molta ricerca su quegli anni, abbiamo giocato con i mie colleghi a pallavolo, ping pong per entrare in quel mondo. Poi ho pensato che la storia che raccontiamo è universale, una storia d’amore tra due persone che si separano, ho lavorato sulla costruzione di questo aspetto.”

Abbiamo poi chiesto alle tre ragazze di provare a presentare il loro personaggio al pubblico e Sofia Iacuitto ha scherzato fingendo di essere Lauretta: “Sono Lauretta ho 18 anni vengo da Ariccia, sono ironica, mi piace vestimme bene e sto anna in vacanza con le amiche mie.” Martina Gatti vede la sua Costanza “molto maschile, molto giocherellona, competitiva, è molto a suo agio con i maschi per questo dico maschile, ed è molto innamorata di Elio, non ricambiata, quiesto la fa soffrire, ha una doppia faccia di allegria e spensieratezza“. Mentre secondo Antonia Fotaras “Arianna ha tanti segreti perché ha tanta vergogna di aspetti della sua vita, è protettiva nei confronti delle sue amiche ma le piace anche giocare, ha un’anima dolce, in fondo.“