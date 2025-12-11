Una Nessuna Centomila 2025 su Canale 5: musica e parole contro la violenza sulle donne. Anticipazioni, ospiti e possibile scaletta

Una Piazza del Plebiscito illuminata, un sold out travolgente e un palco pieno di voci che hanno deciso di farsi megafono, non sottofondo. È da qui che nasce Una Nessuna Centomila 2025, il concerto-evento contro la violenza sulle donne che arriva stasera, giovedì 11 dicembre, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.30.

Una Nessuna Centomila

La serata, registrata lo scorso 25 settembre a Napoli, è la terza edizione del progetto e per la prima volta viene ospitata al Sud. A guidare il racconto è Fiorella Mannoia, anima e presidente onoraria della Fondazione Una Nessuna Centomila, affiancata dalla partecipazione amichevole di Amadeus, eccezionalmente prestato per l’occasione da Nove che lo ha svincolato da qualsiasi esclusiva proprio per l’eccezionalità dell’evento.

Sullo sfondo, un obiettivo chiarissimo: sensibilizzare, raccogliere fondi, trasformare la musica in sostegno concreto ai centri antiviolenza.

Ospiti, duetti e momenti clou della serata

Sul palco di Piazza del Plebiscito si alterneranno alcuni dei nomi più rappresentativi della scena italiana: Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili e naturalmente Fiorella Mannoia.

La scaletta mescola brani simbolo e duetti pensati ad hoc per la serata: da “Cu’ mme” di Emma e Gigi D’Alessio al classico di Lucio Dalla “Futura” con Paola Turci e Malika Ayane, fino ad alcuni medley che uniscono “Che sia benedetta” e “Occidentali’s Karma” con Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani.

Sensibilizzazione e fondi strategici

Non mancano momenti fortemente emotivi, come “Bambini” accompagnata da Anna Foglietta e gli interventi di Veronica Gentili, che porta sul palco numeri, storie e riflessioni sul silenzio e sulla paura che ancora circondano la violenza di genere.

Quattro ore di spettacolo intense in una cornice di pubblico semplicemente impressionante con l’obiettivo di incentivare ulteriormente la sensibilizzazione sull’argomento e la raccolta di fondi destinate alle donne maltrattate, con una quota che ha già raggiunto i 700mila euro complessivi. Soldi che saranno destinati a 14 centri antiviolenza in tutta Italia. Le risorse sono state individuate e distribuite dalla Fondazione: ma la serata di stasera potrebbe portare un ulteriore considerevole aiuto alla causa.

Dove vedere Una Nessuna Centomila 2025

Una Nessuna Centomila 2025 va in onda stasera su Canale 5 alle 21.30 ed sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta che on demand. Un appuntamento che è insieme show musicale, racconto civile e occasione concreta per sostenere chi ogni giorno lavora accanto alle donne vittime di violenza.