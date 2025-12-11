Una Nessuna Centomila 2025 su Canale 5: musica e parole contro la violenza sulle donne. Anticipazioni, ospiti e possibile scaletta
Dal concerto sold out di Piazza del Plebiscito di Napoli arriva in prima serata su Canale 5 Una Nessuna Centomila 2025: Fiorella Mannoia, Amadeus e una parata di star per dire basta alla violenza sulle donne.
Una Piazza del Plebiscito illuminata, un sold out travolgente e un palco pieno di voci che hanno deciso di farsi megafono, non sottofondo. È da qui che nasce Una Nessuna Centomila 2025, il concerto-evento contro la violenza sulle donne che arriva stasera, giovedì 11 dicembre, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.30.
Una Nessuna Centomila
La serata, registrata lo scorso 25 settembre a Napoli, è la terza edizione del progetto e per la prima volta viene ospitata al Sud. A guidare il racconto è Fiorella Mannoia, anima e presidente onoraria della Fondazione Una Nessuna Centomila, affiancata dalla partecipazione amichevole di Amadeus, eccezionalmente prestato per l’occasione da Nove che lo ha svincolato da qualsiasi esclusiva proprio per l’eccezionalità dell’evento.
Sullo sfondo, un obiettivo chiarissimo: sensibilizzare, raccogliere fondi, trasformare la musica in sostegno concreto ai centri antiviolenza.
Ospiti, duetti e momenti clou della serata
Sul palco di Piazza del Plebiscito si alterneranno alcuni dei nomi più rappresentativi della scena italiana: Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili e naturalmente Fiorella Mannoia.
La scaletta mescola brani simbolo e duetti pensati ad hoc per la serata: da “Cu’ mme” di Emma e Gigi D’Alessio al classico di Lucio Dalla “Futura” con Paola Turci e Malika Ayane, fino ad alcuni medley che uniscono “Che sia benedetta” e “Occidentali’s Karma” con Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani.
Sensibilizzazione e fondi strategici
Non mancano momenti fortemente emotivi, come “Bambini” accompagnata da Anna Foglietta e gli interventi di Veronica Gentili, che porta sul palco numeri, storie e riflessioni sul silenzio e sulla paura che ancora circondano la violenza di genere.
Quattro ore di spettacolo intense in una cornice di pubblico semplicemente impressionante con l’obiettivo di incentivare ulteriormente la sensibilizzazione sull’argomento e la raccolta di fondi destinate alle donne maltrattate, con una quota che ha già raggiunto i 700mila euro complessivi. Soldi che saranno destinati a 14 centri antiviolenza in tutta Italia. Le risorse sono state individuate e distribuite dalla Fondazione: ma la serata di stasera potrebbe portare un ulteriore considerevole aiuto alla causa.
Dove vedere Una Nessuna Centomila 2025
Una Nessuna Centomila 2025 va in onda stasera su Canale 5 alle 21.30 ed sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta che on demand. Un appuntamento che è insieme show musicale, racconto civile e occasione concreta per sostenere chi ogni giorno lavora accanto alle donne vittime di violenza.
La scaletta della serata
Fiorella Mannoia – Il peso del coraggio
Emma & Gigi D’Alessio – Cu’ mme
Paola Turci & Malika Ayane – Futura
Fiorella Mannoia & Francesco Gabbani – Che sia benedetta
Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma
Noemi, Emma, Rkomi – Sono solo parole
Gigi D’Alessio & Noemi – Non dirgli mai
Gaia & Fiorella Mannoia – La voglia, la pazzia
Elisa & Brunori Sas – Anche fragile
Elisa – Gli ostacoli del cuore
Ariete & Francesca Michielin – L’ultima notte
Malika Ayane & Ermal Meta – Ricomincio da qui
Rkomi – Il ritmo delle cose
BigMama & Gaia – Fa strano (Lady Marmalade)
Paola Turci & Anna Foglietta – Bambini
Francesco Gabbani & Noemi – Un sorriso dentro al pianto
Gaia – Chiamo io chiami tu
Ermal Meta & BigMama – Male più non fare
Coez – Qualcosa di grande
Fiorella Mannoia & Paola Turci – Bocca di rosa
Gigi D’Alessio – Filumé
Brunori Sas & Fiorella Mannoia – Canzone contro la paura
Annalisa – Maschio – Piazza San Marco – Bellissima
Elodie – Vertigine
Coez & Annalisa – La musica non c’è
Elodie & Elisa – Together
Rose Villain – Trasparente
Rose Villain & Annalisa – Eva + Eva