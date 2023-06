Una mamma ed una figlia dal rapporto differente rispetto a quello che potremmo immaginare sono le protagoniste di Una mamma all’improvviso, il film-tv che Canale 5 propone questa sera, martedì 27 giugno 2023, alle 21:35 in prima tv. Un cast di attori notissimi agli appassionati di fiction per una commedia familiare: volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Una mamma all’improvviso, trama

Claudia (Giulia Bevilacqua), una giovane madre, poco più che trentacinquenne, si risveglia da un coma lungo 17 anni. Dopo essersi ripresa dallo shock, Claudia continua la sua vita da adolescente come se non si fosse mai interrotta. I suoi atteggiamenti turbano non poco, invece, sua figlia Michela (Alice Maselli), la vera adolescente di questa storia, che ha vissuto fino ad ora senza la madre già in coma dal momento della sua nascita. Michela vive appieno la sua adolescenza ma dimostra nei pensieri qualche anno in più. La sua famiglia sono stati i nonni e la comunità degli amici di un tempo della madre che l’hanno accudita come fosse figlia loro.

Una mamma all’improvviso, cast

Oltre a Bevilacqua e Maselli, il film-tv include un ricco cast di attori ed attrici molto noti a chi segue le fiction italiane. Tra loro, Simone Corrente, che torna a recitare con Bevilacqua (di cui è stato anche il compagno) dopo Distretto di Polizia.

Giulia Bevilacqua è Claudia

Alice Maselli è Michela

Simone Corrente è Giuliano

Raniero Monaco Di Lapio è Stefano

Margareth Madè è Vittoria

Enzo Decaro è Nino

Dino Abbrescia è Benperi

Elena Cucci è Fiorenza

Cecilia Dazzi è Anna

Crisula Stafida è Virginia

La sceneggiatura è stata scritta da Luca Biglione, la regia è di Claudio Norza. A produrre Sunshine Production.

Una mamma all’improvviso, quante puntate sono?

Il film-tv è stato prodotto per essere composta da due episodi, ma Canale 5 lo manda in onda in un’unica serata.

Una mamma all’improvviso, dov’è stato girato?

Il film-tv è stato girato a Roma.

Una mamma all’improvviso, trailer

Una Mamma All'Improvviso stasera su Canale 5 #GiuliaBevilacqua e #SimoneCorrente ci aspettano stasera su #Canale5, con #UnaMammaAllImprovviso 😁#ClaudioNorza #FictionMediaset Mediaset Infinity Posted by Fiction Mediaset on Tuesday, June 27, 2023

Una mamma all’improvviso, dove vederlo

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere il film-tv in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.