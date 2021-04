Una famiglia fuori dal mondo su DMAX, ma Billy Brown non c’è più

Torna proprio questa mattina su DMAX, canale 52 del digitale, Una famiglia fuori dal mondo, noto programma televisivo arrivato ormai alla sua dodicesima stagione che racconta della famiglia Brown, trasferitasi letteralmente ai confini del mondo per volontà del suo patriarca Billy, amante dell’Alaska e dei suoi territori selvaggi.

Un nucleo famigliare più che particolare quello dei Brown, che sul canale DMAX ha tenuto compagnia per anni ai telespettatori e che proprio grazie al docu-reality è divenuto famoso in tutti gli States. Soltanto un mese fa, tuttavia, è morto il capofamiglia che aveva dato origine al tutto: Billy Brown. A darne l’annuncio un portavode di Discovery che a TMZ ha dichiarato:

“Billy ha fatto parte della famiglia Discovery per anni, per noi è stato un pioniere, un uomo adorabile, sicuramente unico nel suo genere. Tutto il nostro cuore è con la sua famiglia e con tutti quelli che lo conoscevano e gli volevano bene”.

Billy Brown, protagonista del format Una famiglia fuori dal mondo, era inoltre un bravissimo cacciatore e pescatore commerciale. Originario del Texas, come spesso si racconta nel docu-reality Billy rimase orfano a soli 16 anni a causa di due incidenti tragici che coinvolsero i suoi genitori. La sua adolescenza fu quindi molto travagliata fino a quando non conobbe l’attuale moglie Ami. I due si sposeranno giovanissimi prima di trasferirsi nel cuore dell’Alaska dove cresceranno 5 figli e 2 figlie.

Il programma di casa Discovery, come già detto arrivato alla sua dodicesima edizione quest’anno e debuttato negli States il 6 maggio 2014 ha sempre raccontato con interesse e affetto la quotidianità di una famiglia, quella di Billy Brown per l’appunto, capace di vivere e di sopravvivere in una delle aree geografiche più selvagge dell’Alaska.

Ora i componenti della famiglia Brown proseguiranno a registrare lo show senza papà Billy o il ciclo del format verrà esaurito? Oltre a Billy la famiglia Brown era infatti composta da Ami, moglie di Billy, i figli Matt, Joshua conosciuto nello show come Bam Bam, Bear, Gabe, Noah, Snowbird e Rain Brown.

Billy è purtroppo scomparso a seguito di un forte attacco cardiaco. I figli lo ricordano con affetto come il papà e il nonno migliore del mondo.