Un Posto al Sole, si scopre la vera identità di Agata: chi è

La famosa soap opera Un Posto al Sole, in onda ogni giorno nella fascia pre-serale di Rai 3, non smette di sorprendere il grande pubblico italiano. Lo fa da anni, e con una grande originalità, tanto che i telespettatori non possono fare a meno di restare incollati al piccolo schermo. Ambientata a Napoli, la serie racconta le vicende dei vari protagonisti tra amori, passioni e sentimenti contrastanti, non perdendo mai di vista la bellezza di una città senza tempo e in cui negli anni sono accaduti molti eventi inaspettati.

Nel corso delle prossime puntate, si scoprirà finalmente la vera identità di Agata. La donna è infatti arrivata nella storia con un tono misterioso, ed è apparsa nervosa vicino alla porta di Michele, dando così l’idea di avere un legame – anche molto stretto – con l’uomo.

Cosa succederà a Un Posto al Sole e chi è Agata

Durante l’episodio andato in onda lo scorso 2 aprile, è venuto fuori un dettaglio sull’enigmatica donna che Michele ha più volte incontrato. Alcuni avevano anche ipotizzato che lei fosse apparsa solo nei suoi sogni, ma solo nei prossimi episodi si scoprirà finalmente la verità sulla donna. Pare infatti che Agata sia una volontaria dell’ospedale, com’è stato rivelato dall’infermiera Ada. Una scoperta – questa – che conferma il fatto che si tratti di una persona reale e non di una proiezione mentale. Nonostante questo, ci sono ancora molto domande sulla sua identità, dato che continua ad apparire misteriosamente nella vita di Michele, il personaggio interpretato dall’attore Alberto Rossi.

Su di lei ci sono infatti pochissime informazioni, ma si conosce solo il nome: Agata Rolando. Nonostante questo, è venuta fuori un’inaspettata connessione con altri personaggi tra cui anche Rossella. In particolare, Michele ha però fatto intuire la presenza di una particolare familiarità ogni qualvolta in cui incrocia lo guardo della donna. Una sensazione – questa – non è ancora stata spiegata e che continua a far sorgere tantissime domande tra i telespettatori. Durante una recente puntata, la donna è tra l’altro apparsa molto nervosa mentre si trovava vicino alla porta della stanza di Michele, e sembrava quasi sul punto di entrare.

All’improvviso è stata però fermata dall’infermiera, che l’ha riconosciuta e salutata, e che l’ha ringraziata per la sua attività di volontaria con i pazienti. Tra i fan c’è quindi stata la sensazione che lei volesse dire qualcosa a Michele, ma che abbia rimandato il discorso per volontà.

Quali sono le teorie dei fan su Agata

I telespettatori hanno in realtà più volte ipotizzato che lei sia idealizzata dalla mente di Michele, che l’avrebbe appunto vista come una “salvatrice“. L’ipotesi dice infatti che Saviani l’avrebbe intravista prima di perdere conoscenza, conservandone poi i tratti nella sua memoria. Altre teorie vedono invece Agata come un angelo, proprio perché lei appare come una figura appartenente al mondo reale. Alcuni fan dicono invece che potrebbe essere una medium in grado di comunicare con i defunti, e questo giustificherebbe anche il legame con Teresa.