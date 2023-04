Anche stasera, giovedì 6 aprile 2023, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. L’appuntamento per i telespettatori, come di consueto, è per le ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 7 APRILE 2023

Un posto al sole: anticipazioni 6 aprile 2023 (6169)

Mentre si avvicina l’appuntamento col notaio in cui Silvia (Luisa Amatucci) siglerà l’accordo con Alberto (Maurizio Aiello) per cedergli il cinquanta per cento del Vulcano, Nunzio (Vladimir Randazzo), Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Diego (Francesco Vitiello) cercano disperatamente una soluzione alternativa per salvare il locale. Il ricordo di un passato molto doloroso metterà Filippo (Michelangelo Tommaso) davanti a una difficile scelta, mentre Renato (Marzio Honorato) si deciderà finalmente a chiedere aiuto per mettere ordine in casa sua.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.