Un Posto al sole, anticipazioni metà febbraio: il colpo di scena su Eduardo

Un Posto al sole, che cosa accadrà a metà febbraio. Eduardo grande protagonista.

Nuovi colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea di Rai 3. Le anticipazioni di ciò che vedremo in Tv fino alla metà del mese vigente parlano chiaro a riguardo. Nel mirino, in particolare. Eduardo. Per lui è previsto un colpo di scena molto importante. Tuttavia anche altri, all’interno delle loro vite, vivranno grandi cambiamenti.

Eleanor è in procinto di salutate Napoli, dopo aver fatto pace sia con Imma che con Ciro. Ha inoltre acquistato uno yacht dai cantieri. Tuttavia prima della partenza, ormai imminente, ha in mente una sorpresa per Raffaele. La natura di essa non è però rivelata dalle anticipazioni. Roberto e Maria festeggeranno la vendita del poco fa citato yacht, ma i festeggiamenti saranno rovinati da una tragica notizia.

Difatti Greta e Cristina rimarranno coinvolte in un incidente piuttosto grave. Ad aver avuto la peggio è stata la madre, mentre la bambina se l’è cavata con una frattura alla gamba. Mariella e Sasà sono in procinto di organizzare un incontro sentimentale per Bice, sfruttando un’app di incontri. La donna è all’oscuro di ogni cosa. Micaela, dopo essere stata rimproverata da Michele, sfogherà il suo dissenso su Samuel. Quest’ultimo non ha alcuna colpa, ma sarà comunque lui a subire ogni conseguenza del caso.

Un posto al sole, colpo di scena per Eduardo

Gianluca, nonostante si senta sempre più attratto da Anna, incomincerà a comprendere che lei nasconde qualcosa di oscuro. Tuttavia i suoi sentimenti per lei non riusciranno a placarsi. Eduardo deciderà di allontanare Stella e di concentrarsi sulla famiglia. Vorrà lavorare con Angelo per dimostrare a sé stesso e agli altri di essere una brava persona.

Il suo obiettivo è quello di far dimenticare il suo passato e ciò che è stato. Tuttavia una videocamera di sicurezza metterà sia lui che altre persone nei guai, dato che li ha ripresi mentre fuggivano in seguito a una rapina. Basterà infatti identificare anche solo uno di loro per capire come sono andate le cose e risalire a tutti e tre, dunque anche a Eduardo.

A indagare sul crimine e sulla banda è Damiano. Il fatto dunque metterà nuovamente a confronto i due amici, che dovranno pertanto dialogare molto. E ciò rappresenta un grande ritorno nelle vicissitudini della soap. I fatti descritti andranno in onda, secondo le anticipazioni, fino a venerdì 20 febbraio 2026.