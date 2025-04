Un Posto al Sole, anticipazioni: il dramma di Michele dopo l’uscita dall’ospedale

Un Posto al Sole è una delle soap più storiche della tv italiana e, nel corso degli anni, ha sempre saputo catturato l’attenzione del grande pubblico. Nel corso delle precedenti puntate, Manuela e Micaela si sono trasferite a Torino, mentre Jimmy ha sofferto molto per la lontananza della mamma e della zia. In realtà, anche Niko sente la nostalgia per le gemelle, soprattutto per Manuela di cui sentirà particolarmente la mancanza e di cui avrebbe capito di essere innamorato. Vinicio attraversa intanto un brutto periodo, dato che la sua situazione familiare si è rivelata essere molto complicata. Al suo fianco c’è sempre Alice, che si è detta pronta a supportarlo e ad ascoltarlo in questi momenti così difficili.

Nelle prossime puntate, ci sarà invece molta preoccupazione per le condizioni di salute di Michele. Lui vivrà infatti un vero e proprio dramma quando uscirà dall’ospedale.

Cosa succederà in Un Posto al Sole

Nel corso dei prossimi episodi della soap, Gennaro entrerà ufficialmente nella squadra dei Cantieri, anche se questa sua scelta porterà non poco caos. Marina e Roberto capiranno ad esempio che il nuovo arrivato non sarà semplice da gestire. Nel frattempo, Gagliotti verrà a sapere di alcune notizie negative arrivate dall’America sul caso Burnet, e di certo non ne mostrerà contentezza, affermando che Roberto Ferri potrebbe averlo incastrato con questo accordo del tutto nuovo. Guido vivrà quindi un momento molto difficile della sua vita, dato che capirà di sentire la mancanza di Mariella. La nostalgia sarà così forte che inizierà a mettere in discussione persino i sentimenti che prova nei confronti di Claudia.

Michele continuerà intanto a vivere un momento di grande depressione, e si rifiuterà anche di sottoporsi alla fisioterapia che gli è stata prescritta dai dottori. Silvia e Rossella si diranno quindi molto preoccupate per il destino dell’uomo, ma proprio Marisa si farà venire in mente un’idea che risolleverà le sorti del giornalista. La donna gli farà infatti una proposta che lo smuoverà e che gli farà venire nuovamente la forza di andare avanti.

Quando non andrà in onda Un Posto al Sole

Presto ci saranno quindi colpi di scena nel corso della soap, ma intanto il palinsesto Rai ha annunciato che Un Posto al Sole non andrà in onda giovedì 1 maggio. Nella giornata in cui si celebra la festa del lavoro, su Rai 3 verrà infatti trasmesso il tradizionale concertone del Primo Maggio in diretta da Roma, che vedrà quest’anno la partecipazione dei cantanti Noemi, Ermal Meta e big Mama in veste di conduttori. La soap salterà quindi un giorno di messa in onda, ma l’appuntamento tornerà venerdì 2 maggio, quando verrà trasmesso un doppio episodio nella fascia oraria compresa tra access e prima serata di Rai 3.