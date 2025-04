Un Posto al sole, anticipazioni: Guido deluso dall’ex Mariella, cosa succederà

Il personaggio di Guido Del Bue è uno dei più amati della soap ambientata a Napoli. Guido, infatti, è un personaggio storico della serie, presente dalla prima puntata dell’ormai storico programma, che da quasi trent’anni allieta le serate dei più appassionati.

Da quanto si apprende dagli spoiler, arriveranno tempi duri per il vigile urbano, e riguarderanno il rapporto con la sua ex, Mariella. Nelle scorse puntate, intanto, ci sono stati tutta una serie di importanti cambiamenti a Palazzo Palladini. Uno di questi, senza dubbio, è la partenza delle gemelle Cirillo, Micaela e Manuela, che hanno lasciato Napoli. Ciò, a seguito di tutta una serie di vicissitudini, e in particolare, da parte di Manuela, per i rapporti tesi che si sono venuti a creare dopo che Valeria, ex di Niko, ha cercato di rovinarle l’attività.

Sempre negli scorsi episodi, Nunzio ha proposto a Rossella di andare a vivere insieme, in subaffitto, nell’appartamento di Manuela e Micaela, per il periodo in cui saranno via dalla città di Pulcinella. Le due ragazze, infatti, hanno infatti deciso di andare a vivere, per un tempo, a Torino.

Un Posto al Sole, cosa succede tra Guido e Mariella? Niko e Valeria litigano

I nuovi episodi di Un Posto al Sole, saranno piuttosto movimentati, soprattutto per ciò che riguarda la vita di Guido Del Bue.

L’uomo, infatti, scoprirà che la sua ex moglie madre del loro figlio Lorenzo, Mariella, ha cominciato a organizzarsi per la Pasquetta, e con la complicità dell’amica, Bice, passerà le vacanze pasquali insieme a Mimmo, in un meraviglioso agriturismo. Questo progetto infastidirà non poco Guido, che sarà molto deluso dall’atteggiamento della donna.

Intanto, Luca inizierà a fare delle riflessioni sull’Alzheimer, patologia da cui è affetto e si farà domande anche su quale sarà il suo futuro in merito al rapporto con Giulia. L’uomo, non vuole che la sua compagna debba pensare ad accudirlo.

Nel frattempo, le gemelle Cirillo, in Piemonte, ritroveranno un po’ di serenità, che avevano perso, a causa di quanto occorso loro a Napoli. Un lungo periodo difficile, di cui avevano risentito molto entrambe, ognuna per ragioni diverse.

Ma non è tutto, perché a Napoli, Niko sta soffrendo molto la mancanza di Manuela. Si sente anche in colpa, da una parte, perché la donna è partita. E inoltre, il giovane papà si ritroverà anche a dover affrontare una nuova lite con la sua fidanzata, Valeria. Questo lo farà pensare a ciò che sente davvero, e per chi.

A che cosa porteranno, tutte queste riflessioni da parte di Niko? Il giovane, presto, potrebbe fare una importante scelta, che riguarda proprio qual è la donna giusta per lui, e soprattutto, quale delle due donne ama veramente.