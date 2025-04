Un Posto al Sole, anticipazioni fino al 18 aprile: perché Nico lascia Valeria

Il rapporto tra Niko e Valeria, nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, subirà tutta una serie di sconvolgimenti. Come abbiamo potuto osservare nelle scorse puntate, Valeria sta esultando e si sta godendo la sua apparente vittoria contro Manuela, la ex di Niko. Il suo obiettivo, infatti, era quello di rovinarla e purtroppo, è riuscita nel suo intento.

Valeria, infatti, servendosi della nipotina, che ha persuaso a essere sua complice, è riuscita a far inserire delle gocce di lassativo in un succo di frutta, portando i bambini che partecipavano a un evento organizzato al parco archeologico da Manuela, a sentirsi male.

Per Manuela è stata una disfatta, e ha rischiato anche di essere denunciata dai genitori dei bambini. Valeria, quindi, è soddisfatta di essere riuscita a fare uno sgarro a Manuela. Tuttavia, i piccoli Jimmy e Camillo hanno cominciato ad avere sospetti sulla loro amica Mina, la nipotina di Valeria, e a collegare i pezzi del puzzle, ripensando a certi comportamenti della bambina.

Jimmy, alla fine, decide di confidare i suoi dubbi a sua zia Manuela, e lei ricollega mentalmente tutti i punti, e capisce che è stata Valeria a rovinarle l’attività. A quel punto, insieme a sua sorella Micaela, si reca al negozio della compagna di Niko, e lo mette completamente a soqquadro.

Valeria, dopo questo nuovo epilogo, cercherà di passare per vittima, in quanto sa che Manuela non ha prove e vorrà denunciare le gemelle. Niko, furioso, si recherà a casa di Manuela ed esprimerà tutto il suo disappunto per il gesto folle e impulsivo delle due giovani. Le due gemelle, decideranno, infine, di andare via da Napoli.

Un Posto al Sole, spoiler prossime puntate: Niko decide di lasciare Valeria e correre da Manuela

Negli ultimi tempi, Niko ha cominciato ad avere tutta una serie di dubbi sui suoi reali sentimenti per Valeria e, inizialmente, si schiererà dalla parte di Valeria.

Tuttavia, il colpo di scena, come spesso accade, è sempre dietro l’angolo. Nelle puntate del 17 e 18 aprile di Un Posto al Sole, il piano diabolico di Valeria e le cattiverie sinora compiute, potrebbero ritorcersi contro di lei. In particolare, la donna farà un errore che desterà non pochi sospetti in Niko, e da cui il giovane resterà piuttosto turbato.

Intanto, le gemelle sono andate via, e Niko rifletterà sui suoi sentimenti per Manuela. Dagli spoiler non si sa ancora quale sarà l’errore che Valeria commetterà, ma il qualcosa in questione, indurrà Niko a ricredersi e a lasciare la compagnia senza pensarci troppo.

Quanto accadrà, porterà Niko a correre a Torino, dove Manuela è con la sorella, Filippo e Serena. Il giovane Poggi si dichiarerà e tra i due scatterà un bacio che suggellerà il loro sentimento.