Un Posto al sole, anticipazioni drammatiche: le condizioni di salute di Luca si aggravano

Un Posto al sole è tra le soap made in Italy più popolari del panorama televisivo, prodotto di punta di Rai Tre ha un pubblico fidelizzato che, nonostante la longevità, non manca all’appuntamento quotidiano. Dopo una breve pausa estiva la soap è tornata in onda nella sua programmazione ordinaria e sin dalle prime puntate non ha mancato di sorprendere i telespettatori. Diversi i colpi di scena che hanno sorpreso il pubblico e altrettante le situazioni che sono destinate ad evolversi nelle prossime puntate.

Al centro della scena c’è Gianluca Palladini, che da giorni appare scosso e turbato, tuttavia per il momento non è stato rivelato cosa lo preoccupata. Intanto Agato Rolando esce dal coma e la notizia scuote Michele che corre in ospedale per sapere cosa la medium ricorda di quanto l’è accaduto. Inoltre il giornalista è convinto che Agata possa conoscere maggiori dettagli sull’omicidio di Assane. L’atteggiamento di Michele preoccupa Silvia che desidera trascorrere qualche giorno di vacanza con Michele.

La donna rimprovera il compagno di essere sempre preso dal lavoro e dagli interessi degli altri e si preoccupa poco del loro rapporto. Il giornalista cede alle richieste della compagna, e accetta di partire ma il risveglio di Agata sconvolge i suoi piani. Damiano decide di lasciare Viola, si è convinto che la donna non ha mai avuto un reale interesse nei suoi confronti, tanto che non ha mai accettato di andare a convivere con lui. Inoltre il poliziotto, inizialmente deciso a dare le dimissioni, cambia idea dopo aver avuto un confronto con Edoardo.

Luca peggiora, la reazione di Rosa

Rosa nota che le condizioni di Luca peggiorano giorno dopo giorno. La donna è preoccupata per lui ma decide di non dire nulla a nessuno, anzi nasconde e ignora diversi eventi importanti. Il medico non si rende conto di quanto gli sta accadendo e che la situazione sta precipitando, e il comportamento silente di Rosa potrebbe causare un ulteriore peggioramento.

La madre di Manuel infatti non avverte Giulia di quanto sta succedendo a Luca e preferisce non condividere i cambiamenti percepiti. L‘avanzata della patologia di Luca si arresterà? Per ora non ci sono informazione in merito al futuro del medico nella soap. Attenzionato anche Renato che ormai ha una dipendenza dall’intelligenza artificiale. Chiede ogni informazione a Marzia e ignora tutto ciò che lo circonda.

Raffele preoccupato per Renato: cosa succede

Renato continua a parlare con la sua assistente vocale e questo fa credere a Raffaele che il giovane possa avere una compagna. Una volta chiarito il fraintendimento Raffaelle lo invita a fare una passeggiata, ma Renato fa fatica a staccarsi da Marzia. I due riusciranno a recuperare il rapporto dopo il recente distacco?

Le premesse appaiono buone, ma a quanto pare i due dovranno impegnarsi molto per ritrovarsi e stare di più insieme. Le anticipazioni rivelano anche che Clara e Sabbiese tornano a Napoli e nonostante un’accoglienza del quartiere non proprio positiva sono determinati a ricominciare e a darsi una nuova occasione.