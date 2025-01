Un Passo dal Cielo 8, in onda da giovedì 9 gennaio 2025 su Raiuno (ma il primo episodio è già disponibile in anteprima streaming su RaiPlay), presenta un cast ricco di conferme e nuovi ingressi. Per il secondo anno consecutivo Giusy Buscemi veste i panni della protagonista, Manuela Nappi, che abbiamo visto crescere molto negli episodi scorsi e che è pronta a riservare ancora molte sorprese.

Al suo fianco, ritroviamo l’immancabile Vicenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello e che, insieme a Gianmarco Pozzoli/Huber, rappresenta la colonna di questa serie, essendo i due presenti fin dalla prima stagione. Poi, però, ci sono le novità: tra queste spicca Raz Degan, che torna sul piccolo schermo dopo anni con un ruolo che sarà chiave per la trama orizzontale e per uno dei personaggi.

Tra i nuovi interpreti, citiamo anche Alice Arcuri e Alberto Malachino, entrambi già visti in Doc-Nelle tue mani (serie anch’essa prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle), mentre nel primo episodio c’è una graditissima gust-star: Nino Frassica.

Il cast di Un Passo dal Cielo 8

Giusy Buscemi è Manuela Nappi

Il suo sguardo ci accompagna fin da subito anche in questa nuova stagione. Un punto di vista femminile e contemporaneo, intelligente, acuto, ma anche sensibile e capace di leggere le sfumature di quello che a primo impatto potrebbe sembrare troppo difficile: casi intricati, ma anche persone e situazioni. Nella scorsa stagione l’abbiamo vista mettersi in gioco, imparare a conoscere le montagne e la loro gente, affiancando suo fratello Vincenzo (Enrico Ianniello) nelle indagini. Ha saputo dimostrare di essere una vera poliziotta, di avere delle competenze importanti e delle caratteristiche che la rendono unica. In questa stagione dovrà crescere molto più in fretta di quanto avesse immaginato, diventando un punto di riferimento prezioso per suo fratello. E la ragazza forte e fiera che abbiamo conosciuto si ritroverà anche a domandarsi se valga la pena lottare per un amore che sembra quasi impossibile.

Enrico Ianniello è Vincenzo Nappi

Da otto stagioni Vincenzo è la colonna portante di Un Passo dal cielo. È un punto di riferimento per tutti. È un uomo così attento ai suoi doveri da dimenticarsi, a volte, dei suoi desideri e di quelli di chi gli sta attorno.

Da quando è nata Nina, la terzogenita di casa Nappi, è diventato ancora più ansioso. Non vuole proprio saperne di staccarsi da lei, vorrebbe proteggerla da tutto, così come vorrebbe proteggere tutti i componenti della sua famiglia.

Uno scontro con Manuela, però, gli fa capire che la sua paura non può influenzare le vite degli altri. Deve imparare a lasciare andare, a correre dei rischi. Per fortuna, ha accanto a sé Carolina (Serena Iansiti), che a volte è molto più coraggiosa di lui e riesce ad insegnarli come non avere paura, anche nei momenti più difficili. Una lezione di cui dovrà fare tesoro proprio a seguito di un evento inaspettato che stravolgerà la sua vita.

Marco Rossetti è Nathan Sartori

Nathan è stato trovato nella foresta quando era solo un bambino e, nonostante abbia provato a reinserirsi in società, ha capito che il mondo degli uomini non è fatto per lui. Per questo è tornato nella natura. La solitudine non lo spaventa, anzi, è proprio lì che riesce ad essere se stesso. O, almeno, questo è quello che crede. Il rapporto con Manuela, pian piano, mette in crisi questa sua convinzione: c’è qualcosa tra loro – è evidente – ma Nathan sembra non volerlo ammettere. Lui – si ripete – non è fatto per questo. È sempre stato solo e lo sarà per sempre, perché quella è la sua natura. Ma forse, in questa stagione, capirà che non è così.

Serena Iansiti è Carolina Volpi

Carolina si è trasformata, non è più la ragazza un po’ “irregolare” che abbiamo conosciuto due stagioni fa. Adesso produce uno dei vini migliori della valle e, da poco più di un anno, è diventata di nuovo mamma. La piccola Nina – come è normale che sia – ha completamente stravolto l’equilibrio della vita di coppia dei suoi genitori. Vincenzo, in particolar modo, si è rivelato un padre molto attento e apprensivo… pure troppo! Ora però, Carolina vorrebbe tornare a prendersi cura anche della coppia. Perché una famiglia, per funzionare, deve sorreggersi su due genitori che si amano e che amano passare del tempo insieme, da soli. Per questo vorrebbe concedersi qualche cena romantica, magari iscriversi a un corso di tango, ma Vincenzo sembra restio a questo cambiamento. Nel corso di questa stagione, Carolina dovrà insegnare a Vincenzo che per prendersi cura degli altri non serve essere ossessivamente presenti e che se un imprevisto costringe la persona che ami a rallentare, si dovrà solo trovare un nuovo modo di essere famiglia. A volte basta riposarsi e lasciare che l’altro pedali un po’ più forte di te.

Gianmarco Pozzoli è Huber Fabbricetti

Anche quest’anno, leggerezza e divertimento restano due capisaldi di Un passo dal cielo. Huber è nel cuore del pubblico proprio per questo: sa sdrammatizzare le situazioni più difficili e tenere sempre alta la bandiera dell’ottimismo, anche quando le cose si mettono male. Quest’anno più che mai vedremo quanto il rapporto tra Huber e Vincenzo non sia semplicemente quello tra agente e vicequestore, ma sia un rapporto di amicizia profondo e autentico, capace di sopravvivere a ogni difficoltà che la vita ti presenta. Dietro quell’aria spensierata che Huber si porta appresso infatti, si nascondono – nemmeno troppo velatamente – i valori cardine della serie. Due su tutti: onestà e amicizia.

Alvise Marascalchi e Francesca Masini sono Paolino e Lisa

Figli rispettivamente di Carolina e di Huber e ormai stabilmente vicini di casa, abbiamo lasciato i due ragazzi sul finire della scorsa stagione finalmente insieme. Un finale a sorpresa, dopo che Paolino sembrava destinato ad essere soltanto un amico per Lisa. E invece da quel primo bacio non si sono più lasciati. Ora sono una coppia e Paolino ha le idee davvero chiare su cosa vede nel suo futuro: Lisa. Lui sembra essere certo di questo ma questa sicurezza spaventerà Lisa: a 18 anni è possibile sapere che la persona che hai accanto è davvero quella giusta per te?

Un Passo dal Cielo 8 cast, nuovi personaggi

Raz Degan è Stephen Anderssen

Un nuovo personaggio carismatico e misterioso con un punto di vista diametralmente opposto a quello di Nathan riguardo la salvaguardia del pianeta. Stephen Anderssen è il fondatore della Origin, un’associazione nata per studiare gli effetti del cambiamento climatico sul pianeta e, in particolare, sui ghiacciai. Stephen è un ricercatore, un esploratore, un visionario, un uomo che ama così tanto il pianeta al punto da dedicare tutta la sua vita alla causa ambientalista. Un personaggio dal passato indecifrabile, pieno di luci e ombre, tormentato da un senso di colpa profondo e che porta con sé un grande segreto.

Cecilia Bertozzi è Anna Riva

Anna è una ricercatrice del gruppo Origin che collabora all’esperimento sul ghiacciaio. È una zoologa, specializzata nello studio degli effetti che il cambiamento climatico ha sugli animali. È cresciuta con Stephen, fin da quando i suoi genitori, ricercatori anche loro, sono morti durante una spedizione. Ora combattere per la natura è tutta la sua vita. La prima volta che la vediamo indossa pantaloni militari, una camicia di lino, scarponcini e zaino tecnico. Porta con sé arco e frecce. Anna colpisce fin da subito Nathan: tra i due si avverte una complicità epidermica, un’alchimia. È selvaggia, solitaria, autonoma e bellissima. Manuela nota questa intesa e forse ha torto, perché Nathan sembra tentato: lui e Anna condividono la stessa visione del mondo, immaginare una vita con lei è più facile, più immediato… sarebbe tutto naturale, istintivo, come sono loro.

Alice Arcuri è Laura Sostegni

Ha una formazione meno scientifica e più “economica”: segue la parte burocratica dell’associazione. È una donna elegante, dallo sguardo severo e di poche parole, da sempre innamorata di Stephen con il quale ha un rapporto complesso. Ma è anche la custode più fedele dei valori dell’associazione, per cui è pronta a dedicare ogni momento della sua vita.

Alberto Malanchino è Alberto Verardi

Una nuova leva, un ragazzo ambizioso e determinato che in laboratorio si sente sprecato e preferisce usare il suo tempo per imprese tra l’avventuroso e il pericoloso. Ama rischiare e giocare il tutto per tutto… per lui la salvaguardia del pianeta è più importante di ogni altra cosa. Anche di seguire le regole.