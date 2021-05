Nella settima puntata di Un Passo dal Cielo 6, in onda questa sera, giovedì 13 maggio 2021, alle 21:25 su Raiuno, pian piano i nodi vengono al pettine: non solo per Francesco (Daniele Liotti), il suo rapporto con Dafne (Aurora Ruffini) e con Manuela (Giusy Buscemi).

Anche Vincenzo (Enrico Ianniello), parallelamente, sta affrontando alcune rivelazioni che riguardano la sua vita privata, in cui dovrà prendere delle decisioni. Nel mezzo, un nuovo caso su cui i due amici dovranno indagare, sempre in alta quota.

Cosa succede nella settima puntata di Un Passo dal Cielo 6?

1

Nella settima puntata, “Il sentiero delle ore”, Vincenzo viene informato del ritrovamento di un corpo poco distante da un monastero arroccato nelle montagne. Un luogo apparentemente tranquillo, dove però, scopriranno Francesco e Vincenzo, il dolore può portare a compiere gesti estremi se non incontra il perdono.

Ma tra i due c’è anche tensione: Francesco scopre infatti delle indagini sul presunto omicidio di Emma (Pilar Fogliati), che lo indispettiscono non poco. Sarà Manuela a cercare di farlo ragionare, mentre Dafne propone all’uomo di partire da San Candido e di andare via con lei e Lara (Mia McGovern Zaini).

Vincenzo, invece, scopre che Carolina (Serena Iansiti) ha il sogno di coltivare un vigneto. Trova il terreno adatto, ma è di proprietà del padre di Elda (Anna Dalton). Il Commissario, così, si fa coraggio e rivela alla fidanzata di essersi innamorato di Carolina, che vuole acquistare il terreno del padre. La reazione di Elda non è delle migliori.

Un Passo dal Cielo 6, streaming

Si può vedere Un Passo dal Cielo 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.