Le indagini legate alla sempre presente protesta per la riapertura della miniera tra i boschi si intrecciano con quelle che fanno avanzare un sospetto sulla morte di Emma (Pilar Fogliati). Nella quarta puntata di Un Passo dal Cielo 6, in onda questa sera, giovedì 22 aprile 2021, alle 21:25 su Raiuno, non mancheranno però neanche i momenti di spensieratezza e di romanticismo.

Cosa succede nella quarta puntata di Un Passo dal Cielo 6?

Nell’episodio, “Tanatosi”, a Francesco (Daniele Liotti) e Vincenzo (Enrico Ianniello) viene chiesto di indagare sull’aggressione ad una ingegnere mineraria, trovata in fin di vita. Ancora una volta, i due si ritrovano a fare i conti con i torbidi interessi della multinazionale australiana verso la miniera, che però hanno legami con il passato.

Vincenzo, inoltre, deve vedersela con Elda (Anna Dalton) e la sua scoperta di un anello, che le fa pensare che il Commissario la voglia sposare. La donna inizia così i preparativi, rivelando una tensione crescente tra Vincenzo e Carolina (Serena Iansiti): tra i due l’attrazione è ormai evidente.

In Commissariato, però, si lavora anche per capire se Emma sia davvero morta per cause naturali o se qualcuno abbia causato l’incidente in cui la donna ha perso la vita a causa dell’aneurisma. Anche per questo, Vincenzo si trova ad un bivio e non sa come comportarsi con Francesco che, intanto, è diviso tra Dafne (Aurora Ruffino) e Manuela (Giusy Buscemi), determinata ad entrare in Polizia.

Un Passo dal Cielo 6, streaming

Si può vedere Un Passo dal Cielo 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.