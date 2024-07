Vincenzo Venuto sarà il protagonista della terza stagione di Un mondo perfetto, in onda su Focus a partire dal 3 luglio 2024.

Un mondo perfetto: da mercoledì 3 luglio, la terza stagione in onda su Focus

A partire da mercoledì 3 luglio 2024, in prima serata su Focus, il canale tematico Mediaset dedicato alla divulgazione visibile sul canale 35 del digitale terrestre, tornerà il programma Un mondo perfetto, giunto alla terza edizione, e condotto da Vincenzo Venuto, conduttore dal 2018 di Melaverde, il programma della domenica mattina di Canale 5 condotto anche da Ellen Hidding.

Un mondo perfetto è un programma dedicato ai segreti del mare. L’ultima stagione del programma è andata in onda nel 2022 ed è disponibile interamente su Mediaset Infinity.

Un mondo perfetto 2024, Focus: le cinque puntate

Anche questa terza stagione sarà composta da cinque puntate.

La prima puntata si intitolerà La terra di mezzo: Madagascar: “Un arcipelago sospeso tra Africa e Asia diventa lo scrigno della biodiversità. Qui, tanto nella foresta tropicale quanto nelle acque, creature singolari e uniche, come il toporagno elefante e il lemure, cercano e trovano protezione”. Vincenzo Venuto accompagnerà i telespettatori alla conoscenza di queste creature.

La seconda puntata, invece, avrà come titolo I Signori del Mare: “Un avventuroso viaggio alla scoperta dell’incredibile vita marina del Mar Rosso, per comprendere l’importanza della biodiversità del nostro pianeta”. In questa puntata, Venuto si immergerà e nuoterà con centinaia di delfini, incontrerà il dugongo e poi si ritroverà faccia a faccia con uno degli squali più pericolosi dei mari tropicali.

La Mia Africa: Zanzibar, invece, è il titolo della terza puntata: “Camaleonti colorati, rarissime scimmie e pesci che somigliano a pietre che camminano. Questi sono solo alcuni dei protagonisti che abitano Zanzibar, la perla dell’Oceano Indiano. Qui, le forze della natura responsabili di spettacolari flussi di marea regolano il ritmo della vita”. In questa puntata, il biologo e naturalista milanese ci parlerà di biodiversità e di antiche tradizioni dell’Isola delle Spezie.

La quarta puntata della terza stagione, invece, si intitolerà Le stagioni del Mar Rosso: “Anche i mari hanno le stagioni e, come sulla terraferma, gli animali si spostano per trovare cibo o un partner. Nella riserva di Ras Mohammed, l’estate corrisponde all’epoca degli amori e milioni di pesci si radunano lungo una vertiginosa parete verticale, che sprofonda negli abissi. All’appuntamento, però, si presentano anche i predatori…”.

La terza stagione, infine, si chiuderà con la quinta puntata dal titolo Senza Gabbia, in cui Venuto tornerà ad avere a che fare con gli squali: “Dalla Costa Rica alle Filippine, dal Messico alle Bahamas, Venuto incontra creature che, da sempre, sono nei nostri incubi peggiori. Qual è la loro vera natura? Quali sono le specie più pericolose? È vero che si stanno estinguendo? Viaggio avventuroso, per conoscere i predatori perfetti”.

Un mondo perfetto è un programma a cura di Vincenzo Venuto, realizzato da Bluevision – Wildlife Filming, con la collaborazione di Focus.