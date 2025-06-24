Un Medico in Famiglia, cosa fa oggi l’attrice di Annuccia: età, profilo Instagram, carriera

Era Annuccia di Un Medico in Famiglia e per anni è stata una delle protagoniste più amate di una fiction Rai che ha fatto la storia della tv italiana. Nella serie tv, Lino Banfi era Nonno Libero ma era soprattutto un vero punto di riferimento per tutti i nipoti che sono letteralmente cresciuti sul set. Tra questi, la più piccola era Eleonora Cadeddu, da tutti conosciuta con il nome di Annuccia. Quando ha messo per la prima volta piede a Poggiofiorito – il quartiere di Roma in cui era ambientata la fiction – aveva solo 3 anni, e migliaia di italiani l’hanno vista bocciare stagione dopo stagione.

Com’è diventata oggi Annuccia di Un Medico in Famiglia

Ha interpretato il personaggio di Annuccia per tutta l’infanzia e adolescenza, ma oggi è una giovane donna che è molto cambiata. Eleonora Cadeddu – questo il suo nome – frequenta la facoltà di lingue all’Università e intanto insegna teatro ai bambini, continuando sempre a fare formazione e a studiare recitazione. “Mi fa tenerezza la bambina che sono stata” – ha detto lei durante un’intervista rilasciata nel salotto televisivo di Vieni da Me di Caterina Balivo – “a volte guardo tutto con distacco poi però penso ancora a quanto sia stato bello partecipare a questa fiction”. La stessa ha inoltre raccontato di essere stata molto gelosa delle sue battute e di aver voluto spesso anche quelle di suo fratello, Michael Cadeddu, che nella fiction interpretava il personaggio di Ciccio.

“Non capivo la finzione scenica” – ha continuato lei – “per me era come andare dal nonno a giocare. Prendevo i giochi dall’attrezzeria in prestito, infatti. Poi magari dovevo restituirli perché erano raccordati con altre scene“. D’altronde, per lei nonno Libero era realmente suo nonno e con lui ha sempre avuto un rapporto speciale, come lo aveva con i suoi nipoti. Il fratello Michael vive invece oggi in Germania e lavora come fantino. Ha infatti deciso di lasciare il lavoro di attore ed è anche diventato papà. “Rivedo qualche puntata ogni tanto“, ha inoltre spiegato, dicendo anche che non si immerge mai nell’intera serie e che non ama rivedersi dopo così tanti anni.

La vita privata

Eleonora Cadeddu è sempre molto attiva sui social, e ha un profilo Instagram pieno di followers che viene aggiornato con scatti e video ritraenti la sua quotidianità. Sulla sua vita sentimentale, lei è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori.