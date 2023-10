Per realizzare una serie tv che, come Un’estate fa, viaggia su due linee temporali, una nel presente ed una nel 1990, serve un cast… doppio. Gran parte dei personaggi narrati nel corso degli otto episodi in onda su Sky Atlantic ed in streaming su NOW a partire da venerdì 6 ottobre 2023 hanno infatti due volti: quello di chi li interpreta oggi e quello di chi li interpreta nella loro versione adolescenziale.

Ne viene fuori un gruppo molto nutrito di interpreti, alle prese con una sfida difficile: ogni coppia di attori ed attrici, infatti, deve riuscire a costruire un personaggio che abbia dei punti in comune sia nel passato che nel presente, ma che sappia anche differenziarsi dalla sua altra versione. Una sfida che il cast di Un’estate fa ha brillantemente superato.

Un’estate fa, il cast

Lino Guanciale e Filippo Scotti sono Elio Santamaria: Nel presente, Elio – alla soglia dei cinquant’anni – è sposato con una donna che ama, ha una figlia adolescente, una bella casa e un lavoro di successo come avvocato: sembra la prova vivente che anche i grandi traumi, con le persone giuste al fianco, si possono superare. Razionale e attento sin da giovane, Elio per decenni ha evitato di affrontare il trauma della scomparsa di Arianna (Antonia Fotaras) e la conseguente amnesia che non gli permette di ricordare cosa è davvero successo quell’estate. Ma ora è giunto il tempo di farlo.

Claudia Pandolfi e Martina Gatti sono Costanza: la ragazza che nell’estate del ’90 si è presa una cotta per Elio, nel presente è la sua spalla e colei che lo aiuta nelle indagini. Nonostante abbia avuto una vita difficile, tra dipendenza da droghe e instabilità economica, Costanza è riuscita però a mantenere la vitalità che aveva una volta.

Antonia Fotaras è Arianna: la ragazza intorno alla quale tutto gira. “Chi ha ucciso Arianna?”: è la domanda di cui tutti vorrebbero conoscere la risposta. Prima ancora, però, la domanda è: “Chi era davvero Arianna?”. Tutti hanno una definizione di Arianna personale e soggettiva, a volte fuorviante. Elio per risolvere il caso non può fare a meno di scoprire quale sia la verità dietro l’apparenza. Compito non facile, perché Arianna è un tipo complicato con una vita altrettanto complessa…

Nicole Grimaudo è Isotta: la moglie di Elio, di professione interior designer, è una donna dolce e sensibile ma, al tempo stesso, pratica e determinata. È stata un punto di riferimento fondamentale per il marito: è anche e soprattutto grazie a lei che Elio è riuscito ad andare avanti e a non sprofondare nei ricordi di un passato traumatico fino a toccare il fondo. Per lei Arianna è un fantasma, sempre tenuto lontano e ora in qualche modo – inaspettatamente – tornato. Sebbene Isotta sia sempre stata il tipo di persona che guarda avanti, ora anche lei è costretta a fare i conti con il passato.

Paolo Pierobon è l’Ispettore Zancan: gli viene affidato il compito di cercare la verità sulla morte di Arianna. Ha due obiettivi: trovare l’assassino di Arianna e smettere di fumare. E a vederlo ti viene spesso il dubbio su quale dei due sia per lui la priorità. Ha una naturale capacità di metterti a disagio e un altrettanto naturale predisposizione a isolarsi dal mondo. In un certo senso vive un dramma interiore irrisolvibile tra il seguire il proprio istinto e l’affidarsi alla razionalità dell’indagine. Sempre sospeso tra i due estremi, incastrare Elio diventa per lui una vera e propria ossessione.

Alessio Praticò è Davide Gori: braccio destro e fidata spalla di Zancan, raccoglie in maniera serafica le intemperanze del suo superiore, sopportando tutto pur di avere il privilegio di lavorare in squadra con l’Ispettore. Gori è un entusiasta ma ha ancora molto da imparare sul mestiere, e vuole farlo prendendo lezioni dal migliore su piazza, nonostante la diversità di approccio: Zancan va avanti per intuito e ispirazioni, mentre Davide è per analizzare i fatti, le prove, gli indizi. Sempre in ascolto delle teorie di Zancan, avendo capito che quella è la tecnica che l’Ispettore utilizza per chiarirsi le idee e risolvere anche il più complesso dei casi, Gori contrappone all’Ispettore il suo animo pacato, gentile, calmo. Tuttavia, nonostante la sconfinata ammirazione che nutre per Zancan, non si pensi che Gori non abbia personalità. Se crede in qualcosa, neanche il suo superiore riesce a fargli cambiare idea.

Alessio Piazza e Tobia De Angelis sono Carlo: nel presente, è il prete che celebra il funerale di Arianna. È lui a compiere gli sforzi maggiori per superare vecchi e nuovi rancori per riunire il gruppo di amici. Sensibile e dalla lacrima facile, Carlo non è però sempre stato così. Nell’estate del ’90, con molti più capelli e qualche chilo in meno, il ragazzo non ha ancora ricevuto la chiamata del Signore. Anzi, la sua sensibilità è diretta alle chiamate invero maledettamente scarse dell’altro sesso. Timoroso al limite della vigliaccheria e spavaldo solo e soltanto a parole, Carlo è senza dubbio il personaggio più comico della serie.

Massimo De Santis e Luca Maria Vannuccini sono Adriano: nell’estate del ’90, Adriano è il miglior amico di Elio e Carlo. Sempre insieme, mai una lite, mai un contrasto: inseparabili. Il giovane Adriano è il vero e proprio motore del gruppo. Rubare un gommone, intrufolarsi in una discoteca, scappare senza pagare, comprare un po’ di marijuana? Matematico che nove volte su dieci l’idea è di Adriano. Eppure, all’indubbia capacità di creare casini, il giovane Adriano ne abbina un’altra più rara: quella di scamparla sempre. È una legge senza eccezioni: ogni problema da lui causato sarà sempre e comunque pagato da altri.

Anna Ferzetti e Sofia Iacuitto sono Lauretta: ha sempre avuto le idee chiare. Per lei la vita è bella, specie se vissuta in agiatezza. Intelligente e cinica, se c’è una cosa da dire, una battuta da fare o qualcosa da rinfacciare, Lauretta è sempre in prima fila. Nel passato, la sua attenzione è tutta su Mamo (Giulio Tropea). Attratta dal suo agiato stile di vita, è stata anche l’unica a capirne la fragilità nascosta sotto all’inscalfibile apparenza.

Giovanni De Giorgi e Francesco Della Torre sono Filippo: il bellissimo fidanzato di Arianna è un nuotatore di alto livello. L’estate del ’90 è per lui un momento importante: di lì a poco parteciperà ai campionati italiani. La relazione tra Arianna e Filippo è però segnata dalla gelosia. Filippo ha la sensazione sempre più forte che la sua ragazza gli stia sfuggendo e si convince che Arianna abbia un altro. Nel presente, Filippo appare completamente cambiato, solo l’ombra del bellissimo ragazzo di un tempo. Ripensa ancora oggi ad Arianna come al suo grande amore e ha un grande rimpianto: non essere riuscito a proteggerla.

Orlando Cinque e Giovanni Buselli sono Carmine: nell’estate del ’90 è il pusher del campeggio. Mentre ti offre da bere al bar o ti fa entrare in un locale, non puoi non pensare che uno così è la conoscenza che tutti vorremmo avere. Basta uno sguardo, però, mezza parola sbagliata e il simpatico trascinatore lascia il posto al pericoloso pusher pronto a tutto. Quanto al presente, Carmine ha cambiato solo in parte le proprie abitudini di vita. È ancora uno che sa svoltarti la serata, ma anche lo stesso che potrebbe rovinarti la vita.

Ginevra Francesconi è Alice Santamaria: la figlia sedicenne di Elio ed Isotta. Negli ultimi tempi salta la scuola di nascosto ed evita le uscite con gli amici. Lei e il padre hanno sempre avuto un rapporto di tenera complicità che rischia di incrinarsi a causa dello stravolgimento emotivo che Elio si trova a vivere. Ma è proprio nella figlia che l’uomo potrebbe ritrovare parte del proprio passato.

Luciano Scarpa e Giulio Tropea sono Mamo: figlio di un padre ricco e ingombrante, Mamo racchiude in sé molti dei difetti e dei vizi di chi si sente in diritto di avere tutto solo perché nato con il cognome giusto. Cresciuto nella Roma dei ricchi, nell’estate del ’90 non se ne sta certo in campeggio: lui e i suoi amici sono nella mega villa di famiglia dove Mamo organizza una grande festa che metterà in moto una serie di inarrestabili eventi.

Massimo Dapporto e Francesco Foti sono Pietro: l’anziano padre di Elio è avvocato anche lui e fondatore dello stesso studio nel quale lavora suo figlio. Nel presente ha poco da dire e quasi niente da ricordare: è a uno stadio molto avanzato di Alzheimer. Perso nel suo mondo, Pietro è solo l’ombra del grande uomo che è stato. Nel passato, Pietro è completamente diverso: dominante, spavaldo, un fiume in piena. E, con Elio più che con gli altri, duro come una pietra.