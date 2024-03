Dopo sei episodi e tre settimane, abbiamo finalmente scoperto come finisce Un amore, la serie tv di Sky che ha riportato sulla pay tv Stefano Accorsi, affiancato da Micaela Ramazzotti. La storia di Alessandro e Anna, i personaggi da loro interpretati, giunge così a conclusione con un finale che ribadisce quanto la serie ci ha ricordato nell’arco di tutti gli episodi, ovvero che un amore per durare del tempo non deve essere vissuto.

Come finisce Un amore su Sky?

Il salto temporale

L’ultimo episodio, il sesto è ambientato qualche anno più in là rispetto alla narrazione presente vista negli episodi precedenti. Ale ha lasciato Bologna dopo la morte della madre Teresa (Ottavia Piccolo): ormai sentiva di non avere più nulla che lo legasse alla città, nemmeno Anna.

Quest’ultima, infatti, dopo aver ammesso a Guido (Alessandro Tedeschi) il suo tradimento, ha cercato in ogni modo di salvare il proprio matrimonio. Per i due, quindi, c’è stato un nuovo allontanamento nelle loro vite. E, ancora una volta, è il destino a riunirli.

L’incontro in aeroporto

Ale e Anna si incontrano infatti per caso,, sotto Natale. È lei che vede per prima lui, riconoscendone la voce mentre si lamenta per un volo annullato da uno sciopero. Anche Anna è bloccata per lo stesso motivo e non può rientrare a casa.

Anna raggiunge Ale che, nel frattempo, sta prendendo un ascensore. Per i due è l’occasione per scambiare due parole, un po’ imbarazzate. Quando un ragazzo vicino a loro si accorge di aver perso lo zaino, il ricordo vola al loro primo incontro, in Spagna, quando Anna scese da treno per inseguire un uomo che pensava avesse rubato lo zaino ad Ale.

La coppia riprende così a parlare, raccontandosi cosa stanno facendo: Ale vive a Ginevra con Lucille ed è in attesa di un figlio, mentre Anna si è separata da Guido, è diventata zia e lavora come agronoma, intervenendo in numerosi convegni, anche all’estero. Due vite che sono totalmente differenti da quelle che avrebbero pensato di vivere.

Il regalo e la cena

Altri flashback, intanto, raccontano la fine del viaggio in Spagna dei giovani Anna e Alessandro (interpretati da Beatrice Fiorentini e Luca Santoro). La ragazza, incinta, si sente poco bene e viene portata in ospedale: scoperto che Guido la sta raggiungendo, Ale la saluta, dicendole che, se lo vorrà, potrà scrivergli delle lettere.

In aeroporto, invece, Ale accompagna Anna in un negozio per acquistare un regalo per la nipote Mira. Proprio in quel momento Ale rivela ad Anna di aspettare un figlio, il che confonde la donna, che ha un attimo di impazienza nei confronti dell’uomo.

La coppia, rasserenati gli animi, decide di cenare al ristorante. Anna, però, continua ad avere un velo di malinconia: è arrabbiata con Ale perché da quando se n’è andato da Bologna non si è più fatto sentire. Lui si giustifica dicendole di avere sofferto molto per non essere stato con lei.

La dichiarazione

È il momento dei saluti: gli aerei stanno per decollare ed Ale e Anna si abbracciano. Ma Anna, a sorpresa, torna indietro e ferma Ale, per dirgli che lo ama e che lo ha sempre amato: non è mai riuscita a scriverglielo, e non vuole prendere quell’aereo senza dirglielo. I due si danno un lungo bacio, prima di prendere le loro rispettive strade.

L’ultima lettera

Mentre rivediamo i due protagonisti salire in aereo, sentiamo la voce di Ale che legge l’ultima lettera, scritta dopo l’incontro in aeroporto, ad Anna. L’uomo la informa che è nata sia figlia Teresa: vorrebbe però sapere dove si trova lei, cosa sta facendo.

Anna gli risponde con un’altra lettera: anche ha ripensato spesso al loro incontro, ma aveva deciso di mettere da parte quei ricordi come se fossero un sogno, fino a quando ha ricevuto la lettera di Ale. “Quando e dove ci rivedremo?”, gli scrive. Ma la risposta non la sappiamo.

Un finale “aperto”

Come abbiamo già avuto occasione di dire, il finale di Un amore si chiude senza mettere definitivamente la parola “fine” alla storia tra i due protagonisti. Non sappiamo se Ale ed Anna si rivedranno ancora, se continueranno a scriversi o se la loro storia rimarrà sospesa.

Il loro amore, insomma, non viene mai davvero consumato: i due vengono sempre travolti nel corso della loro esistenza da altri eventi che li tengono l’uno lontana dall’altra, e anche quando sembrano allineati nei loro sentimenti, non riescono a viverli insieme.

Un amore non vuole offrire un lieto fine a tutti i costi, ma cerca una vena romanticamente insolita: perché un amore non si spenga mai, questo non deve essere mai vissuto, ma restare in un limbo, quello dei sogni, delle ipotesi e dei desideri. Un finale che resta coerente con l’idea finale della serie ma che, dopo sei episodi, lascia un po’ l’amaro in bocca per chi sperava in una risposta definitiva relativa al futuro della coppia.