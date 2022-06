Quello che nel 2003 è uscito come libro e che nel 2009 è diventato un film, nel 2022 debutta come serie tv. Un amore senza tempo-The Time Traveler’s Wife -in onda da questa sera, lunedì 13 giugno 2022, alle 21:15 su Sky Serie e su Now– è infatti l’adattamento dell’omonimo libro di Audrey Niffenegger. Un racconto tra la fantascienza e la storia d’amore, con flashback che possono essere flash-forward e viceversa. Se siete in cerca di una storia romantica ma differente dalle altre, siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Un amore senza tempo, la trama

All’età di sei anni, Clare Abshire (Everleigh McDonell) incontra Henry DeTamble (Theo James), il futuro amore della sua vita. Letteralmente, in quanto Henry soffre di una condizione genetica che lo fa viaggiare, incontrollabilmente e imprevedibilmente, nel tempo.

Quattordici anni dopo il loro primo incontro, una giovane Claire (Rose Leslie) rincontra Henry nella biblioteca dove lavora e si fa avanti, sostenendo non solo di averlo conosciuto, ma di essere la sua futura moglie. Tra i due nasce una relazione tanto magica quanto complicata: amore e perdita si intrecciano, in una storia che sfida le leggi del tempo.

Perché se per Claire quello è solo l’ultimo di una lunga serie di incontri avvenuti nel suo passato, per Henry quegli incontri avverranno nel suo futuro, e quindi è la prima volta che incontra Claire.

Un amore senza tempo, la recensione

Le foto di Un amore senza tempo, la serie tv su Sky e Now Guarda le altre 10 fotografie → Le storie di fantascienza raccontano sempre qualcos’altro che va oltre la storia che riteniamo principale. Nel caso di Un amore senza tempo, non ci viene nascosto che il viaggio nel tempo è solo un pretesto per raccontare una storia d’amore, facendola vivere al pubblico da quello che è evidentemente un inedito punto di vista.

Nel farlo, però, Steven Moffatt (autore della sceneggiatura) si trova quasi costretto a dover accantonare nei primi episodi il lato più intrigante, a metà tra la fantascienza ed il mistery, del racconto, per mettere a proprio agio gli spettatori e spiegando loro molto bene tutte le regole del mondo in cui vivono i due protagonisti.

© Ufficio Stampa Sky

Peccato che la serie sia composta da soli sei episodi, e la partenza di Un amore senza tempo diventa una lunga, seppur gradevole, spiegazione del contesto in cui ci troviamo. Il lato emotivo non manca, sebbene il climax sentimentale tra i due protagonisti non ingrani subito, ma resta marginale.

La stessa scelta di porre Claire ed Henry davanti ad una telecamera a raccontare, a mo’ di confessionale per un documentario, le loro esperienze, fa sì che la trama si concentri più sul “time traveler” che sulla “wife”.

Il tutto, dicevamo, in una forma che resta comunque gradevole ed a cui Moffatt lavora per sottolineare l’alchimia tra i due protagonisti. Claire ed Henry formano un loro mondo nel mondo in cui vivono, si creano un’intimità singolare ma che, per loro, funziona. Peccato, appunto, che sia un’intimità -almeno all’inizio- troppo carica di nozioni.

Un amore senza tempo, il cast

© Ufficio Stampa Sky

Il cast della serie è principalmente composto dai due protagonisti, Rose Leslie e Theo James. Leslie è nota soprattutto per aver interpretato Ygritte in Game of Thrones, ma è stata vista anche in Downton Abbey, Luther ed in The Good Fight. James, invece, ha interpretato “Quattro” nella trilogia di “Divergent” ed è stato nel cast di Sanditon.

Rose Leslie: Claire Abshire

Theo James: Henry DeTamble

Everleigh McDonell: Claire a sei anni

Caitlin Shorey: Claire adolescente

Jason David: Henry ad otto anni

Brian Altemus: Henry adolescente

Kate Siegel: Annette DeTamble, madre di Henry

Jaime Ray Newman: Lucille Abshire, madre di Claire

Micheal Park: Philip Abshire, padre di Claire

Taylor Richardson: Alicia Abshire, sorella di Claire

Peter Graham: Mark Abshire, fratello di Claire

Josh Stamberg: Richard DeTamble, padre di Henry

Desmin Borges: Gomez, amico di Claire

Natasha Lopez: Charisse, amica di Claire

La serie è stata scritta per la tv da Steven Moffat, noto per aver contribuito a riportare in tv Doctor Who e per aver creato Sherlock e Dracula. Alla regia, invece, David Nutter, regista di numerosi episodi di Game of Thrones.

Un amore senza tempo, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono sei, ciascuno della durata di circa quarantacinque minuti. Sky Serie ne manda in onda due episodi a settimana: il finale di serie è previsto per il 27 giugno.

Un amore senza tempo, dov’è stato girato?

© Ufficio Stampa Sky

La serie tv è stata girata principalmente a New York, con alcune scene girate anche a Chicago, città in cui è ambientata la storia. Le riprese sono iniziate nel maggio del 2021 e si sono concluse nell’ottobre dello stesso anno.

The Time Traveler’s Wife, il libro

La serie è tratta dall’omonimo libro di Audrey Niffenegger, pubblicato negli Stati Uniti nel 2003; in Italia è stato pubblicato nel 2005 da Mondadori con il titolo “La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo”.

The Time Traveler’s Wife, il film

Nel 2009 il libro fu adattato per il grande schermo. Tra i produttori, anche Brad Pitt. La pellicola, in Italia con il titolo “Un amore all’improvviso”, è stata diretta da Robert Schwentke. Ad interpretare Claire ed Henry, Rachel McAdams ed Eric Bana.

Un amore senza tempo, streaming

E’ possibile vedere Un amore senza tempo oltre che durante la messa in onda su Sky Serie anche su Sky Go per gli abbonati alla pay tv e su Now, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.