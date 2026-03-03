Umberto Tozzi e la sua bellissima figlia. Chi è e di che cosa si occupa nella vita.Un artista immenso che ha donato alla Musica canzoni memorabili che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, cantiamo a squarciagola. I ragazzi, figli di quei genitori e nonni che sono cresciuti con i suoi brani, li amano a

Umberto Tozzi, chi è e cosa fa la figlia Natasha

Umberto Tozzi e la sua bellissima figlia. Chi è e di che cosa si occupa nella vita.

Un artista immenso che ha donato alla Musica canzoni memorabili che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, cantiamo a squarciagola. I ragazzi, figli di quei genitori e nonni che sono cresciuti con i suoi brani, li amano a loro volta. Stiano parlando di pezzi come, tanto per citarne davvero solo qualcuno, ” Ti amo” e ” Gloria“, che hanno riscosso un enorme successo anche ben al dì fuori del nostro Paese.

Umberto Tozzi, con alle spalle una carriera pazzesca, fatta di milioni di copie vendute di album e singoli, nonché di tantissimi live, definibili come autentici bagni di folla. Il cantautore è legato dal punto di vista sentimentale dagli Anni Novanta a una donna bellissima che ha sposato ben quattro volte: in chiesa, in comune, nelle Mauritius e a Montecarlo. La fortunata è Monica Michielotto che inizialmente, come ha rivelato il cantante, non ne voleva sapere di lui. Lui che aveva già alle spalle un matrimonio finito con tanto di prole.

La prima moglie è stata Serafina Scialò con la quale mise al mondo Nicola Armando. Dall’unione con Monica, invece, sono nati Natasha e Gianluca. Quest’ultimo lavora a stretto contatto con il suo tanto celebre padre, svolgendo il ruolo di produttore, nella casa discografica paterna. Tuttavia è la ragazza che sta particolarmente facendo parlare di lei, anche sui Social, per la sua ragguardevole bellezza.

Umberto Tozzi, chi è e che cosa fa la figlia

La giovane donna lavora come modella e influencer. Classe 1989, fisico perfetto, capelli lunghi biondi e sorriso luminoso, è davvero impossibile non rimanere incantati innanzi al suo fascino. Lei è anche stata molto chiacchierata in passato per alcune sue relazioni amorose. In particolare è stata protagonista della Cronaca Rosa Italiana per il suo legame con Stefano Ricucci, storico ex di Anna Falchi, e per la successiva liason con Alberto Franceschi, il figlio del patron di Grafica Veneta.

Si è anche mormorato nel 2021, dopo alcune immagini pubblicate dal settimanale Chi, di una frequentazione con Andrea Iannone, fresco di addio a Giulia De Lellis e, ancor prima, a Belen Rodriguez. I due erano stati pizzicati insieme a pranzo in un bel ristorante a Milano. Oggi non si conosce la situazione sentimentale di Natasha che, nonostante il cognome importante che porta, cerca di tenere ben lontana dal clamore la sua vita privata. Ha un buon rapporto con il papà ma non ha alcuna velleità musicale.