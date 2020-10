Alberto Angela chiude la stagione autunnale di Ulisse questa sera, mercoledì 21 ottobre, in prima serata su Rai 1 con una puntata dedicata a John Fitzgerald Kennedy alla ‘vigilia’ delle Presidenziali USA, in programma il prossimo 3 novembre. Dopo aver raccontato il mito di Elisabetta II – L’ultima grande regina nella penultima puntata, andata in onda lo scorso 30 settembre, la stagione 2020 di Ulisse si chiude col ritratto di un altro personaggio leggendario del Novecento, quel JFK rimasto nell’immaginario collettivo non solo per la sua presidenza breve e incisiva – tra il lancio della corsa allo spazio e le aperture sui diritti civili – ma per l’attentato che lo vide vittima a Dallas il 22 novembre 1963.

L’omicidio di Kennedy resta un punto di svolta per la società americana e anche per la storia degli anni ’60 nel mondo occidentale. Al di là del peso politico del suo (interrotto) mandato, il valore del giovane presidente di sangue irlandese e di religione cattolica è legato a doppio filo alla sua famiglia d’origine e alla determinazione del capostipite Joe che ha lavorato strenuamente per portare un figlio alla Casa Bianca.

Kennedy – L’uomo che ha fatto sognare l’America racconta sì la storia di John, ma soprattutto quello di una dinastia che ha segnato anche il costume, oltre che la comunicazione politica, che ha unito cronaca di palazzo a copertura gossip, soprattutto a causa delle scappatelle presidenziali (nota la liason con un altro mito, Marilyn Monroe), storia americana e riviste di moda, grazie al fascino di Jackie Kennedy, la moglie del presidente diventata icona di stile e ispiratrice di scrittori e artisti, di cui il viaggio di Ulisse terrà conto. Perché parlare di JFK vuol dire parlare anche di Jackie e del glamour che quella coppia seppie ispirare. E nel racconto di Angela c’è anche il viaggio in Italia della coppia nel 1963, pochi mesi prima della morte.

I (quasi) tre anni di John e Jackie alla Casa Bianca vengono ripercorsi da Alberto Angela, che ovviamente si concentra sul giallo dell’attentato a Dallas. A ucciderlo fu il fucile di Lee Harvey Oswald, a sua volta assassinato in diretta tv, ma sono in molti a credere che l’assassinio di Kennedy non sia stata l’opera di un pazzo solitario.

Ad accompagnare Alberto Angela in questa ultima puntata ci sono Elio Germano, che leggerà un suo storico discorso (e direi che si tratta del discorso a Berlino Est nell’estate del ’63, quello dell'”Ich bin ein Berliner!”), Anna Foglietta, che reciterà un monologo scritto da Elfriede Jelinek, premio Nobel 2004 per la letteratura, mentre Paola Turci canterà una canzone di Tori Amos, “Jackie’s strength”. Non manca Gigi Proietti, questa volta nel ruolo del padre di John e Bob, Joe Patrick senior.

L’appuntamento è quindi per questa sera, mercoledì 21 ottobre, dalle 21.25 su Rai 1, Rai 1 HD (DTT, 501) e in live streaming su RaiPlay, dove poi Ulisse è disponibile on demand.