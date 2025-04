Ulisse sfida Ilary Blasi: Alberto Angela torna con 4 appuntamenti speciali. I dettagli

Alberto Angela e Ilary Blasi hanno un elemento in comune: entrambi stanno per tornare sul piccolo schermo il lunedì sera. Lui con il suo intramontabile Ulisse, lei con un reality nuovo di zecca intitolato The Couple. Progetti molto diversi tra di loro e che si sfideranno il prossimo 7 aprile, e per i successivi 4 appuntamenti. Ancora non si sa come andrà a finire, ma di certo i telespettatori non vedono l’ora di guardarli entrambi: il primo per la curiosità di imparare sempre aspetti nuovi del sapere, il secondo per la curiosità di scoprire un programma che non era mai esistito sul palinsesto e che porterà sicuramente una ventata d’aria fresca nella tv italiana.

Quali sono però i dettagli di questo “duello“? Di certo entrambe le trasmissioni verranno trasmesse in prima serata. Ecco di cosa parlerà però il programma Ulisse di Angela, che ha riservato per i fan una tematica molto speciale per la sua prima puntata.

Alberto Angela torna con Ulisse e sfida Ilary Blasi

Il famoso divulgatore culturale ha rappresentato per anni – insieme al compianto papà Piero Angela – un modo tutto nuovo di fare televisione. Un modo, il suo, basato principalmente sulla cultura e su quanto l’arte possa fare bene all’animo umano. Dopo il grande successo ottenuto con lo speciale La Sicilia di Montalbano, Alberto Angela sta ora per tornare con la nuova serie di Ulisse, il piacere della Scoperta. Ci saranno quindi 4 appuntamenti a partire da lunedì 7 aprile alle ore 21.30 su Rai 1. Ogni episodio sarà dedicato ai grandi personaggi del passato e anche alla storia di luoghi storici, tanto che nella prima puntata verrà raccontata la vita di Vincent Van Gogh, il pittore che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’arte grazie all’utilizzo dei suoi colori e alla luce che ha fatto da sfondo alla sua vita.

Questo sarà appunto un viaggio che condurrà lo spettatore alla scoperta delle sue più famose opere e della sua vita dolorosa. L’episodio racconterà quindi come sono nati i suoi lavori e chi era veramente il pittore, dietro cui si nascondeva un grande uomo. Lunedì 14 aprile si parlerà invece di dodici destinazioni di Londra a cui è legata l’importanza della musica. Alberto Angela svelerà quindi l’essenza di alcune indimenticabili canzoni come quelle dei Beatles, di David Bowie, di Freddy Mercury e di Amy Winehouse. Durante il successivo appuntamento, il divulgatore visiterà invece la città di Istanbul, che ha alle spalle una storia davvero affascinante.

Infine si parlerà di Lucrezia Borgia, una delle donne più controverse del Rinascimento. Lei era figlia di un Papa e sorella di uno spregiudicato condottiero, ma anche politica e diplomatica. A “lottare” contro questo format sarà, nello stesso momento, Ilary Balasi su Canale 5 con il suo reality The Couple.

Di cosa parlerà il nuovo programma di Ilary Blasi

Dopo la finale del Grande Fratello, il palinsesto Mediaset ha annunciato che inizierà un nuovissimo prodotto capitanato proprio da Ilary Blasi. Si tratta del reality The Couple, che andrà in onda lunedì 7 aprile e che vedrà la partecipazione di 8 coppie. Queste si metteranno alla prova e dovranno affrontare una sorta di convivenza forzata. Sarà quindi un esperimento sociale che metterà alla prova diversi personaggi del mondo dello spettacolo e che seguirà la scia del Grande Fratello.