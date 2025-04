Ulisse e The Couple: chi ha vinto tra Ilary Blasi e Alberto Angela. Gli ascolti di Lunedì 14 aprile

La programmazione di lunedì 14 aprile 2025 ha fatto sì che ci fosse un’ulteriore sfida tra i palinsesti Rai e Mediaset. Da una parte c’è infatti stata la messa in onda di Ulisse – Il Piacere della Scoperta di Alberto Angela, che è stavolta andato nella città di Londra per trattare tematiche riguardanti la musica britannica. Dall’altra parte c’è stato invece il reality show The Couple, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Chi ha vinto quindi tra Rai 1 e Canale 5? Ancora una volta c’è stata una sfida a colpi di ascolti. Ecco per chi hanno optato i telespettatori italiani, che ogni volta scelgono un prodotto televisivo piuttosto che un altro.

Chi ha vinto la sfida Auditel tra Rai e Mediaset

Ieri 14 aprile 2025 è andato in onda, in prima serata, il programma Ulisse – Il Piacere della Scoperta, che ha intrattenuto 3.040.000 telespettatori con uno share pari al 19.1%. Ancora una volta Alberto Angela ha mostrato tutto il suo meglio e ha raccontato la bellezza di Londra mediante la musica e la storia di un Paese fatto di luci e ombre. Nella stessa fascia oraria, è invece stata trasmessa una puntata di The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi che ha invece raggiunto 1.557.000 spettatori e il 13% di share. In termini di ascolti ha quindi vinto il documentario di Angela, che ogni volta riesce nell’intento di portare cultura e arte nel piccolo schermo italiano.

Tutti i dati Auditel delle reti generaliste

Su Rai 2 è andato in onda il programma Obbligo o verità, condotto da Alessia Marcuzzi e che ha raggiunto 722.000 telespettatori e uno share pari al 4.8% Su Rai 3 i telespettatori hanno invece potuto assistere al programma Lo stato delle cose, con Massimo Giletti. Quest’ultimo ha raggiunto 758.000 telespettatori e uno share pari al 4.9%. Spinder-Man 2 su Italia 1 ha invece totalizzato 1.072.000 spettatori e uno share pari al 6.7%. Su Rete 4 c’è stata una nuova puntata di Quarta Repubblica, con 698.000 telespettatori e uno share pari al 5.1%. Little Big Italy sul Nove ha invece segnato 475.000 spettatori, raggiungendo il 2.6% di share. Su La7 è infine stato mandato in onda La Torre di Babele, che ha raggiunto 852.000 telespettatori e uno share pari al 4.6%.