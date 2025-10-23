Ubaldo Pantani, il jolly del piccolo schermo: perché le sue imitazioni riescono a mettere d’accordo tutti

Ubaldo Pantani è il jolly del piccolo schermo. L’attore e imitatore viene chiamato ovunque tra Rai, Mediaset e Sky, perchè le sue parodie sono dei veri e propri ritratti ironici a cui nessuno vuole rinunciare.

L’unico in grado di portare Piersilvio Berlusconi su Sky riuscendo comunque a suscitare ilarità e interesse. Questo, per chi se lo stesse ancora chiedendo, è Ubaldo Pantani. Un attore e imitatore che la gavetta, quella vera dove vieni attenzionato come una nuova forma di vita al microscopio tra curiosità, stereotipi e pregiudizi, l’ha fatta e oggi raccoglie i frutti di una carriera in espansione. Renato Rascel diceva che gli imitatori fossero dei pappagalli, ma non era spocchia.

Si trattava di veicolare una nuova forma d’arte ancora in via di definizione e apprezzamento. Oggi la situazione è diversa: l’imitazione e la parodia sono diventate cifre stilistiche con cui fare i conti. Un imitatore non è più visto come qualcuno da cui fuggire, semmai è considerato un valore aggiunto. Lo dimostra il successo, tra gli altri, di Brenda Lodigiani e Vincenzo De Lucia. Pantani, tuttavia, è diverso: non imita. Interpreta. Le rielaborazioni dei personaggi, con lui, sono dei passaggi allo scanner.

Ubaldo Pantani certezza del piccolo schermo

Vengono enfatizzati negli atteggiamenti più diversi in maniera impeccabile, per poi essere dotati di arguzia e un pizzico di sana follia. Così non possiamo stupirci se pensiamo di vedere Giletti su Raidue o accanto a Elisabetta Canalis, con la Gialappa’s Band in sottofondo, è tutto vero o verosimile. Quello che conta è che Pantani è un caleidoscopio di sensazioni e suggestioni a cui nessuno intende rinunciare. E non si parla soltanto di telespettatori, che sono importanti ma restano ancorati alla soggettività: una resa piace oppure no, ma anche di addetti ai lavori.

I quali guardano soltanto se una performance funziona oppure no. Valutazione che prescinde dal gusto personale. Pantani funziona, nel senso che buca il video tra comicità ed estro, qualsiasi cosa faccia. E non è soltanto convinzione di molti esperti, diventa certezza assoluta quando – facendo zapping – lo troviamo ovunque. Da Rai a Sky, passando per Mediaset. Protagonista del GialappaShow, ma anche di Tale E Quale Show (quando viene chiamato in giuria), delle notti europee di Champions League con l’imitazione di Inzaghi, del fu Freeze – Chi Sta Fermo Vince! e Quelli Che Il Calcio. Prima ancora c’era l’universo di Cologno Monzese che lo vedeva in primo piano all’interno dei vari Mai Dire sempre al fianco della Gialappa’s Band.

Il potere dell’ironia

Passato e presente s’intrecciano in questa rincorsa del tubo catodico, ma Pantani c’è sempre. Anche al Nove da Fazio. E fa ridere tutti. Non ce n’è uno, fra i personaggi più noti che prende di mira con ironia, risentito per le performance messe in scena. Una costante più che vincente, più che indispensabile. Pantani è diventato, con merito, una certezza del piccolo schermo perché ancora in grado di mettersi nei panni degli altri con ironia. Non è poco, forse è tutto.