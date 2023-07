Passare dalla gioia di aver scoperto di avere una sorelle gemella al terrore che questa possa rubarti la vita e fare del male ai tuoi cari: è quanto vive la protagonista de Twisted Twin – Il lato oscuro della mia gemella, il film-tv che Raidue manda in onda questa sera, sabato 1° luglio 2023, alle 21:20. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Il lato oscuro della mia gemella, la trama

Tess Houston (Lauren Swickard) vive con la madre adottiva Patricia (Jennifer Taylor), che aiuta nella gestione della stalla in cui vivono i loro cavalli. Le due hanno un buon rapporto, ma Tess deve pensare al suo futuro ed a quale college frequentare.

Così, inizia l’orientamento: in quell’occasione, si rende conto che qualcuno la sta pedinando. Resta estremamente sorpresa quando scopre che la persona in questione è una ragazza identica a lei, che le dice di essere sua gemella Sammy Crain.

Sammy spiega a Tess che i suoi genitori le hanno tenuto numerosi segreti, ma che una sera, durante una lite, hanno fatto cenno alla loro separazione: così si è messa sulle tracce della sorella. Le due iniziano a legare, tant’è che Tess accetta l’invito di Sammy a stare qualche giorno a casa sua.

Il mattino dopo, però, Tess scopre che Sammy ha preso i suoi vestiti ed il suo zaino e si è finta lei in un test di spagnolo. Intanto, a casa di Sammy giunge Damon (Rory Gibson), fidanzato di Sammy, che le prepara la colazione come se nulla fosse. Il momento viene interrotto dalla domestica, che trova due cadaveri: sono Mitch (Jack Armstrong) e Kim (Julie Lancaster), i genitori adottivi di Sammy.

Quest’ultima, intanto, continua a fingersi Tess anche con Patricia, recandosi a casa della sorella e cercando di comportarsi come Tess, ma nasconde nel suo zaino dei diamanti e dei soldi. Tess, intanto, cerca di spiegare alla Polizia chi sia veramente, ma gli agenti non trovano conferma dell’esistenza di una gemella da Patricia, che non ha mai saputo di Sammy. Ora le cose iniziano a diventare chiare: Sammy sta incastrando Tess per l’omicidio dei suoi genitori.

Il lato oscuro della mia gemella, il finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

È stata Sammy, infatti, a volere i suoi genitori morti, dopo che questi l’avevano cacciata di casa ed esclusa dal testamento. La giovane aveva commissionato il loro omicidio a Damon, ed aveva ordinato al ragazzo anche di uccidere Tess, mettendo nella droga nella colazione che le stava preparando.

Patricia, intanto, inizia ad avere qualcosa sospetto su Sammy, ma è troppo tardi: la ragazza ormai l’ha in pugno. Tess, invece, viene accusata di omicidio ed ha un attacco di panico. Viene ricoverata in ospedale, ma riesce a rubare le chiavi di un’auto di un paziente ed a fuggire.

Damon, intanto, raggiunge Sammy e le dice di essere stufo di fare il lavoro sporco. Tess contatta il suo ex Lucas (Bryson Powers), lo convince della sua identità e si fa portare alla stalla dove ci sono i cavalli della sua famiglia. Qui Tess rintraccia la madre, che sta per essere uccisa da Sammy.

Le due ragazze combattono: Tess dice a Sammy che le avrebbe voluto bene, ma Sammy la incolpa per essere così violenta e per non aver ricevuto amore. A fermare Sammy è Patricia, con un attizzatoio. Sammy viene arrestata e portata in prigione. Tempo dopo, Tess va a trovare Sammy in carcere: ha chiesto al giudice clemenza per lei.

Il lato oscuro della mia gemella, il cast

Lauren Swickard è Tess Houston/Sammy Crain

Jennifer Taylor è Patricia

Rory Gibson è Damon

Jack Armstrong è Mick Crain

Julie Lancaster è Kim Crain

Bryson Powers è Lucas

Peter Onorati è il detective Moreno

Merrick McCartha è il detective Fisher

Il film-tv, il cui titolo originale è “Twisted Twin”, è andato in onda per la prima volta nel 2020 su Lifetime. La sceneggiatura è di Bryan Dick e Ken Sanders, la regia di Jeff Hare.

Il lato oscuro della mia gemella, trailer

Il lato oscuro della mia gemella su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Il lato oscuro della mia gemella su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.