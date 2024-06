TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 7 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 7 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 7 giugno 2024: canali generalisti

Rai 1 – La grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanità (21:30) : Il Ministero della Cultura celebra l’Opera italiana con un evento straordinario all’Arena di Verona, realizzato dalla Fondazione Arena e proposto da Rai Cultura in mondovisione. Protagonista assoluto il canto lirico, con 164 professori d’Orchestra e 314 artisti del Coro provenienti dalle Fondazioni lirico sinfoniche italiane, con la partecipazione straordinaria del Maestro Riccardo Muti.

(21.00) : Sei giornate di gare, dal 7 al 12 giugno: 48 nazioni, circa 1700 atleti, 9 ori mondiali e 34 campioni in carica attesi al via. E, naturalmente, una copertura televisiva totale, tutta in diretta, con le sessioni del mattino e quelle pomeridiane e serali, finali comprese, su Rai 2 e con RaiSport HD in onda negli spazi del Tg2, per non perdere nemmeno un minuto della rassegna continentale. Canale 5 – La rosa della vendetta (21:30) L'infanzia di Gulcemal viene segnata da un evento straziante. Sara' la vendetta o l'amore a rimarginare le ferite del suo passato? Con Demir di "Terra Amara".

I programmi della sera in tv, 7 giugno 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – El Cid (film 21.10) : Il più grande eroe della storia spagnola portato sul grande schermo da una coproduzione fra Italia e Stati Uniti. Anno Mille, la Spagna è invasa dai Mori: il nobile Rodrigo Diaz de Bivar riesce a catturare alcuni dei capi nemici, ma decide di risparmiar loro la vita a patto che promettano di non far più guerra a Re Ferdinando.

I programmi della sera in tv, 7 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Pulp Fiction (ch. 302/NOW)

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills (film, 21:00) L’irresistibile action-comedy che ha consacrato il talento di Eddie Murphy. Un poliziotto anticonformista si trasferisce in California per indagare su un omicidio

Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Apollo 13 (film, 22:40) 2 Oscar alla pellicola di Ron Howard con Tom Hanks sulla sfortunata missione spaziale. 1970: il viaggio verso la Luna della navicella Apollo 13 viene interrotto da un'esplosione.